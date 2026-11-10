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बिहार के इस मॉडल सदर अस्पताल में बिन बरसात टपकने लगता है पानी! 33 करोड़ की लागत वाली बिल्डिंग बनी मुसीबत

गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में सीलिंग से टपकता पानी ( ETV Bharat )

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज स्थित चर्चित मॉडल सदर अस्पताल एक बार फिर अपनी बदइंतजामी और खामियों के कारण सुर्खियों में है. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास बिना किसी बारिश के छत की सीलिंग से लगातार पानी टपकता देखने को मिला.

33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित