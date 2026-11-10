बिहार के इस मॉडल सदर अस्पताल में बिन बरसात टपकने लगता है पानी! 33 करोड़ की लागत वाली बिल्डिंग बनी मुसीबत
Gopalganj Model Sadar Hospital: गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास अक्सर सीलिंग से लगातार टपकता है पानी.रिपोर्ट-अटल बिहारी पाण्डेय
Published : November 10, 2026 at 5:16 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज स्थित चर्चित मॉडल सदर अस्पताल एक बार फिर अपनी बदइंतजामी और खामियों के कारण सुर्खियों में है. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास बिना किसी बारिश के छत की सीलिंग से लगातार पानी टपकता देखने को मिला.
33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित
करीब 33 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च कर बनाए गए इस आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन यूं तो बड़े दावों के साथ किया गया था, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली और निर्माण गुणवत्ता पर पहले दिन से ही सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं.
नई-नई परेशानियां आती हैं सामने
आज भी स्थिति यह है कि करोड़ों की लागत से तैयार इस अस्पताल की इमारतें मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बजाय उनके लिए नई-नई परेशानियां खड़ी कर रही हैं. इस अस्पताल की सबसे चर्चित और शर्मनाक तस्वीर इसके इमरजेंसी वार्ड और रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास देखने को मिलती है.
छत की सिलिंग से लगातार टपकता है पानी
यहां अक्सर ही बिना किसी बारिश या मौसमी बदलाव के छत की सिलिंग से लगातार पानी टपकता रहता है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन द्वारा समय-समय पर खानापूर्ति के लिए इसकी मरम्मत कराई जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति फिर से जस की तस हो जाती है.
काउंटर पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी व मशीने भीगीं
यह परिस्थिति इस बात का प्रमाण है कि निर्माण कार्य में किस स्तर पर अनियमितता बरती गई है. एक बार एक बार फिर इसी समस्या ने विकराल रूप ले लिया. पानी के तेज रिसाव का आलम ये रहा कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह भींग गए, और काउंटर पर रखा कंप्यूटर तथा प्रिंटर भी पानी की चपेट में आकर पूरी तरह भीग गया.
अफरा-तफरी का माहौल
सबसे चिंताजनक बात यह रही कि लगातार आधे घंटे तक पानी गिरता रहा, लेकिन इस रिसाव को बंद करने या स्थिति संभालने के लिए अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. काउंटर के आसपास पानी के चारों ओर फैल जाने के कारण वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
मरीज-परिजनों के लिए बना मुसीबत
पहले से ही बीमारी और दर्द से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह जलभराव भारी मुसीबत बन गया.स्थानीय लोगों में से कुछ का कहना था कि यह पानी फायर लिए रखा गया था वहीं कुछ इसे शौचालय का पानी बता रहे थे. वहीं पानी को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिल सकी.
सिविल सर्जन का बयान
वहीं मामले में गोपालगंज के सिविल सर्जन मो. इसराइल ने कहा कि भवन निर्माण के समय से ही इसमे कमियां है. शुरुआती दिनों से ही गड़बड़ी हो गई थी. उन्होंने कहा कि इसकी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, हमें इसकी जानकारी है. हमने भी विभाग को सूचना दे दी है, जो भी समस्या है उसमें जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा.
''हम लोगों ने विभाग को सूचना दे दिया है. जल्द ही बनाने को कहा गया है. ये कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है. हम लोग लेटर के माध्यम से उनको सूचना दे दिए हैं.''- मो. इसराइल, सिविल सर्जन, गोपालगंज
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