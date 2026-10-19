सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना-रावला के किसानों का बिरधवाल हेड कूच, पुलिस से झड़प के बाद 3 किसान डिटेन
जयपुर में सरकारी वार्ता विफल होने के बाद घड़साना के किसानों ने बिरधवाल हेड की ओर कूच किया.
Published : October 19, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 7:23 AM IST
सूरतगढ़/अनूपगढ़ : श्रीगंगानगर जिले के घड़साना-रावला क्षेत्र में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. अपनी मांगों को लेकर किसान बिरधवाल हेड की ओर कूच करने निकले, जिसके बाद सूरतगढ़ क्षेत्र में पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. किसानों को हेड तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने रास्ते में बैरिकेडिंग की और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया. इस दौरान सूरतगढ़-बीकानेर हाइवे पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई. पुलिस ने तीन किसानों को डिटेन किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद किसान आक्रोशित हो गए.
राजधानी जयपुर में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधिमंडल के बीच रविवार को हुई अहम बातचीत बेनतीजा साबित हुई. वार्ता विफल होते ही आंदोलनकारियों ने पहले से तय रणनीति के तहत बिरधवाल हेड पर कब्जे का खुला ऐलान कर दिया. इसके बाद सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य साधनों के साथ हेड की तरफ बढ़ चले. रास्ते में प्रशासन ने नाकाबंदी कर 330 आरडी पर गाड़ियों को रोक दिया, लेकिन किसान पीछे हटने के बजाय गाड़ियां वहीं छोड़कर पैदल ही आगे निकल पड़े. सूरतगढ़-बीकानेर हाईवे पर किसानों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करने और तीन किसानों को हिरासत में लेने की पुष्टि हुई है.
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बिरधवाल हेड से कुछ दूरी पर किसानों ने डाला डेरा : सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे घड़साना-रावला क्षेत्र के किसानों ने बिरधवाल हेड की ओर कूच किया. किसान हेड से कुछ सौ मीटर की दूरी तक पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए. बाद में प्रशासन ने हेड से करीब तीन किलोमीटर पहले ही किसानों को रोक दिया. किसानों के कूच को देखते हुए मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. RAC, STF और करीब 10 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात किया गया. पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.
सूरतगढ़-बीकानेर हाइवे पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प : बिरधवाल हेड की ओर बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सूरतगढ़-बीकानेर हाइवे पर एक ट्रक खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने का प्रयास किया. इससे मौके पर तनाव बढ़ गया. किसानों ने ट्रक को धक्का देकर हाइवे से हटाया और आगे बढ़ने लगे. इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर किसानों को रोकने का प्रयास किया. इसी दौरान पुलिस ने तीन किसानों को डिटेन कर लिया. किसानों को हिरासत में लिए जाने की सूचना पर आंदोलनकारी भड़क गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किसानों पर हल्का बल प्रयोग भी किया.
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धरना देकर रास्ता किया जाम, समझाइश के बाद हटे किसान : प्रशासन की ओर से बिरधवाल हेड से करीब तीन किलोमीटर पहले रोके जाने से नाराज किसानों ने मौके पर धरना शुरू कर दिया और रास्ता जाम कर दिया. इससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों ने धरना हटा लिया. धरना हटने के बाद किसान मौके पर ही सभा कर रहे हैं. सभा में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जा रही है. किसानों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने से जुड़ी है और वे इस मुद्दे पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात : किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. मौके पर SP डॉ. हरिशंकर, ADM अशोक सांगवान, ADSP नीलम चौधरी, रघुवीर शर्मा, सुभाष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. RAC, STF और विभिन्न थानों के पुलिसकर्मियों की तैनाती के जरिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल किसान सभा के जरिए आगे की रणनीति तय कर रहे हैं. वहीं, प्रशासन की प्राथमिकता स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने और किसानों को समझाइश देने की है.
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39 दिनों से जारी संघर्ष और किसानों की बुनियादी मांगें : घड़साना क्षेत्र के किसान 10 सितंबर से लगातार आंदोलन की राह पर हैं. 18 सितंबर से उपखंड कार्यालय के बाहर किसानों का अनिश्चितकालीन महापड़ाव चल रहा था. अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र में चार में से कम से कम दो समूहों को रबी सीजन के लिए नियमित सिंचाई पानी मिले. आगामी छह महीनों का सिंचाई रेगुलेशन लिखित आदेश के साथ सार्वजनिक किया जाए. पानी वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई हो व पानी की कमी से झुलसी व खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी कराकर किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए. किसानों का स्पष्ट कहना है कि पर्याप्त पानी न मिलने से सरसों और गेहूं की बुवाई पूरी तरह संकट में है. जब तक सरकार लिखित में पुख्ता व्यवस्था नहीं देती, तब तक आंदोलन किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा.