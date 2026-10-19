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सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना-रावला के किसानों का बिरधवाल हेड कूच, पुलिस से झड़प के बाद 3 किसान डिटेन

किसानों का आंदोलन ( फोटो ईटीवी भारत घड़साना )

सूरतगढ़/अनूपगढ़ : श्रीगंगानगर जिले के घड़साना-रावला क्षेत्र में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. अपनी मांगों को लेकर किसान बिरधवाल हेड की ओर कूच करने निकले, जिसके बाद सूरतगढ़ क्षेत्र में पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. किसानों को हेड तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने रास्ते में बैरिकेडिंग की और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया. इस दौरान सूरतगढ़-बीकानेर हाइवे पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई. पुलिस ने तीन किसानों को डिटेन किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद किसान आक्रोशित हो गए.

राजधानी जयपुर में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधिमंडल के बीच रविवार को हुई अहम बातचीत बेनतीजा साबित हुई. वार्ता विफल होते ही आंदोलनकारियों ने पहले से तय रणनीति के तहत बिरधवाल हेड पर कब्जे का खुला ऐलान कर दिया. इसके बाद सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य साधनों के साथ हेड की तरफ बढ़ चले. रास्ते में प्रशासन ने नाकाबंदी कर 330 आरडी पर गाड़ियों को रोक दिया, लेकिन किसान पीछे हटने के बजाय गाड़ियां वहीं छोड़कर पैदल ही आगे निकल पड़े. सूरतगढ़-बीकानेर हाईवे पर किसानों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करने और तीन किसानों को हिरासत में लेने की पुष्टि हुई है.