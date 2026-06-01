ETV Bharat / state

हांसी के चानौत में फूटा जनाक्रोश, ग्रामीणों ने उखाड़ी पाइपलाइन, हांसी-बरवाला रोड किया जाम, बोले- "पानी दो या आंदोलन झेलो"

हांसी के चानौत में फूटा जनाक्रोश ( ETV Bharat )