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विदिशा में भीमकाय टैंकर्स के पीछे बाल्टी रेस, जलसंकट से तरसते लोगों को फूटे टैंकर से बूंदों की सप्लाई

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा में गहराता जलसंकट, टैंकरों पर निर्भर वार्डों में हाहाकार, रवि प्रजापति की खास रिपोर्ट

WATER CRISIS IN VIDISHA
विदिशा में जलसंकट गहराया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 9:49 AM IST

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Updated : April 18, 2026 at 11:15 AM IST

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विदिशा : गर्मी की दस्तक के साथ ही शहर में जलसंकट ने गंभीर रूप ले लिया है. विदिशा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 33, 34, 35, 36, 37 और 39 में हालात ऐसे हैं कि लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इन इलाकों में नियमित जलापूर्ति ठप होने के कारण अब टैंकर ही सहारा बन गए हैं, लेकिन वह भी पर्याप्त साबित नहीं हो रहे.

विदिशा से रवि प्रजापति की खास रिपोर्ट (Etv Bharat)

टैंकर पहुंचते ही बाल्टियां लेकर दौड़ रहे लोग, मच रही मारा-मारी

जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्लों में पहुंचता है, लोग अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर निकल पड़ते हैं. कोई बनियान और तौलिया में ही बाल्टी और पानी की कुप्पी लेकर दौड़ लगा देता है. तो कोई बड़े बर्तनों और पाइप के सहारे टैंकर से पानी भरने की कोशिश करता नजर आता है. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ टैंकर के आसपास उमड़ पड़ती है, जहां हर कोई जल्द से जल्द पानी भर लेने की जद्दोजहद में लगा रहता है.

VIDISHA WATER supply issue
टैंकर पहुंचते ही बाल्टियां लेकर दौड़ रहे लोग, (Etv Bharat)

कुछ ऐसा ही नजारा विदिशा की एकता कॉलोनी में देखने मिला. यहां के एक रहवासी ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से नलों में पानी नहीं आया है. स्थिति इतनी खराब है कि पीने के पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं. कई बार शिकायत के बाद अब जाकर पहला टैंकर आया है. रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हमें दूसरे घरों या प्राइवेट स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है.

पानी की ऐसी किल्लत, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे

स्थानीय महिला तुलसा बाई ने बताया, '' पानी की समस्या का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है. बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पानी भरने में मदद करनी पड़ती है.'' वहीं, आठवीं कक्षा की एक छात्रा ने भी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा कि पानी भरें या स्कूल जाएं, यही समझ नहीं आता? एक अन्य महिला ने कहा कि यदि रोज एक टैंकर आ जाए तो कुछ हद तक राहत मिल सकती है. हम 15 दिन से शिकायत कर रहे थे, आज पहली बार टैंकर आया है.

VIDISHA WATER PROBLEM
फूटे टैंकरों से पानी सप्लाई करने के आरोप (Etv Bharat)

फूटे टैंकर भी बने समस्या

हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर टैंकर भी जर्जर हालत में हैं. एक महिला ने आरोप लगाया कि फूटे टैंकर से पानी भेजा जा रहा है, जिससे पानी रास्ते में ही बह जाता है और लोगों तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता.

बुजुर्ग मूंगोराबाई ने बताया, '' बड़ी मुश्किल से 2-4 केन पानी भर पाई हूं, जो जरूरत के मुकाबले बहुत कम है.'' वहीं, ममता अहिरवार ने कहा, '' पिछले डेढ़ महीने से पानी की समस्या बनी हुई है. बच्चे भी दूसरे मोहल्लों से पानी ढोकर ला रहे हैं, लेकिन एक टैंकर से सभी की जरूरत पूरी नहीं हो पाती.'' स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की व्यवस्था नाकाफी है और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है. कई लोगों ने यह भी बताया कि शिकायतों के बाद ही टैंकर पहुंचते हैं.

WATER CRISIS IN VIDISHA area
पानी की ऐसी किल्लत, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे (Etv Bharat)

नगर पालिका ने कहा- तेजी से की जा रही है पानी की व्यवस्था

नगर पालिका के सब-इंजीनियर (वॉटर सप्लाई) रामप्रकाश जायसवाल ने बताया, '' जिन क्षेत्रों में समस्या अधिक है, वे तेजी से विकसित हुए सीमावर्ती इलाके हैं. जहां पाइपलाइन से पानी पहुंचाने में दिक्कत आ रही है. इन इलाकों में ट्रैक्टर टैंकर और हैंडपंप के जरिए पानी की व्यवस्था की जा रही है. वर्तमान में 8 किराए के और 1 नगर पालिका का टैंकर संचालित है, जो नियमित रूप से चक्कर लगाकर पानी की आपूर्ति कर रहे हैं.अमृत 2.0 योजना के तहत नई टंकियों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसके बाद इन क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति शुरू हो सकेगी.''

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इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि एक दिन छोड़कर आने वाले टैंकर से लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, जलसंकट और गहराने की आशंका है, जिससे नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर और गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं.

Last Updated : April 18, 2026 at 11:15 AM IST

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