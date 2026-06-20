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हरियाणा का सबसे बड़ी आबादी वाले सिसाय गांव में जल संकट, दो दिनों में पानी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

सिसाय गांव के ग्रामीणों ने पेयजल संकट पर 2 दिनों के भीतर समाधान नहीं होने पर चानौत गांव की तर्ज पर आंदोलन की चेतावनी दी.

water crisis in Hansi
सिसाय गांव में जलसंकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 20, 2026 at 6:44 PM IST

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हांसीः हरियाणा का जनसंख्या में सबसे बड़ा गांव सिसाय इस दिनों पेयजल संकट से जूझ रहा है. हांसी भाखड़ा परियोजना की पाइपलाइन का कार्य करीब एक वर्ष से वन विभाग की आपत्ति के चलते रुका होने से सिसाय कालीरामण और सिसाय बोलान के ग्रामीणों में भारी रोष है. लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों ने शनिवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की. मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत कर दो दिन के भीतर कार्य शुरू करवाने का भरोसा दिया. चानौत के आंदोलन के बाद अब इस गांव के लोग आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं और प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं.

ग्रामीणों में भारी रोषः आपको बता दें कि हांसी जिले के सिसाय गांव में पेयजल संकट के कारण ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. सिसाय को हरियाणा के जनसंख्या में सबसे बड़े और सबसे चर्चित गांवों में गिना जाता है. इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में भी यदि पीने के पानी की समस्या बनी रहती है तो यह प्रशासन की गंभीर विफलता है. हांसी में प्रशाशन की एक ओर बड़ी विफलता देखने को मिल रही है.

दो दिनों में पानी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

500 ट्रैक्टरों के साथ आंदोलन की तैयारीः ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी दो दिनों के भीतर पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं हुई तो चानौत गांव से भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा. ग्रामीणों का दावा है कि उनके गांव में करीब 500 ट्रैक्टर हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं. जून की गर्मी के मौसम में हालात और अधिक खराब हो गए हैं.

15 करोड़ रुपये की है परियोजनाः ग्रामीण महेंद्र ने बताया कि सिसाय गांव के दो गांवों के जलघरों तक भाखड़ा नहर का पानी पहुंचाने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से विशेष पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई गई थी. नियाणा से सिसाय तक बिछाई जा रही इस पाइपलाइन का करीब 18 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन वन विभाग की आपत्ति के कारण परियोजना पिछले लगभग एक साल से अधर में लटकी हुई है. पूरे गांवों के लोग परेशान है.

'जल्द समाधान नहीं तो चानौत गांव की तर्ज पर आंदोलन की चेतावनी': रामनिवास ग्रामीण का कहना है कि "प्रदेश के सबसे बड़े गांवों में शामिल सिसाय जैसी जगह पर पेयजल संकट होना चिंता का विषय है. गर्मी के मौसम में अब यह समस्या ओर गंभीर हो गई है. वन विभाग के अधिकारियों ने बेवजह पाइपलाइन का काम रुकवाया हुआ है. इसका काम पूरा होने पर हजारों लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल मिल सकेगा. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे भी चानौत गांव की तर्ज पर आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे." उन्होंने कहा कि "यह केवल विकास कार्य का नहीं, बल्कि हजारों लोगों की बुनियादी जरूरत से जुड़ा मुद्दा है."

मंत्री का आश्वासन-'दोबारा शुरू कराया जाएगा काम': मंत्री रणबीर गंगवा ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर मामले का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि "वन विभाग की आपत्ति दूर कर दो दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पाइपलाइन का कार्य दोबारा शुरू कराया जाएगा." ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि सरकार के आश्वासन के बाद अब रुका हुआ कार्य जल्द शुरू होगा और वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या से राहत मिलेगी.

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