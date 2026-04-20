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कागजों में हर घर जल की चमक, जमीनी हकीकत फीकी, जलसंकट से अब भी जूझ रहा रायपुर

रायपुर में जलसंकट गहरा रहा है.इसके लिए कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.देखिए प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

water crisis in raipur
कागजों में हर घर जल की चमक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 9:08 PM IST

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रायपुर : रायपुर सहित प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जलसंकट गहराता जा रहा है. एक तरफ लोग बूंद-बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस निगम और बीजेपी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है, वहीं महापौर पिछली सरकार की नाकामी बताकर अपनी कोशिशों का दावा कर रहे हैं.

निगम का दावा व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त

निगम प्रशासन सारी व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के दावे कर रहा है, वहीं पूर्व में सरकार के जारी आंकड़े भी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं. एक तरफ हर घर जल के तहत रिकॉर्ड नल कनेक्शन और 95% से ज्यादा कवरेज का दावा है, तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत में लोग अब भी पानी के लिए जूझ रहे हैं. सवाल उठ रहा है.क्या ये आंकड़े सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं, या वाकई लोगों तक पानी पहुंच रहा है?.

जलसंकट से अब भी जूझ रहा रायपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पानी पर सियासत गरम

पूर्व एमआईसी मेंबर और कांग्रेस पार्षद श्रीकुमार मेनन ने शहर में गहराते जल संकट को लेकर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.उन्होंने कहा कि मोवा वार्ड में जोन कार्यालय का घेराव और मटका फोड़ प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि जनता पानी के लिए त्रस्त है.

निगम के अधिकारी जनता की समस्याओं से ज्यादा बीजेपी के कार्यक्रमों के लिए भीड़ जुटाने में व्यस्त हैं. उनका कहना है कि निगम के संसाधनों और पैसों का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रमों में किया जा रहा है, जबकि शहर की महिलाएं पानी के लिए परेशान हैं- श्रीकुमार मेनन कांग्रेस पार्षद

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डिप्टी सीएम ने लापरवाही पर एक्शन की कही बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


“ट्रिपल इंजन सरकार भी फेल”


नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र से लेकर निगम तक बीजेपी की सरकार है, तब भी राजधानी को साफ पेयजल नहीं मिल पा रहा है.

निगम के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है.पहले बनाई गई 70 वार्डों की मास्टर प्लान योजना आज फाइलों में दबकर रह गई है. एक साल में महापौर ने ऐसा क्या किया जिससे पानी की समस्या कम हो सके-आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष



“15 साल की कमी अब भुगत रहे हैं”

महापौर मीनल चौबे ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान जल संकट पिछली सरकार की लापरवाही का नतीजा है.उन्होंने कहा कि 15 साल में जो काम नहीं हुआ, उसे सुधारने में समय लगेगा।महापौर ने दावा किया कि निगम ने जल बोर्ड का गठन किया है, टीम बढ़ाई गई है और नई योजनाओं पर काम जारी है। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा है, जिसे सुधारने की दिशा में काम हो रहा है।

water crisis in raipur
कागजों में हर घर जल की चमक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब तक पाइपलाइन से हर घर तक पानी नहीं पहुंचता, तब तक टैंकर ही अंतिम विकल्प रहेगा.निगम की प्राथमिकता है कि किसी भी हालत में लोगों तक पानी पहुंचे, चाहे इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ही क्यों न करनी पड़े- मीनल चौबे, मेयर

निगम का दावा—310 एमएलडी सप्लाई, लेकिन कई इलाके अब भी प्यासे

नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के अनुसार, शहर में लगभग 310 एमएलडी पानी सप्लाई किया जा रहा है.आउटर एरिया जैसे लाभांडी, फुंडहर, सड्डू और खम्हारडीह में पाइपलाइन और टंकी निर्माण का काम जारी है.

जिन क्षेत्रों में समस्या है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और जल्द ही स्थायी समाधान किया जाएगा- विश्वदीप, आयुक्त,ननि

“लापरवाही पर होगी कार्रवाई”

नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने पेयजल व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है. समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले वर्ष तक सभी नगर निगमों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. धमतरी में लेटलतीफी पर कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश भी दिए गए.

क्या इस बार बदलेगी तस्वीर या फिर वही हालात?

राजधानी में पानी को लेकर हर साल संकट और हर साल सियासत नई नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आरोप-प्रत्यारोप ज्यादा तीखे हैं और दावे भी बड़े हैं.


आंकड़ों में रायपुर “हर घर जल” 95% कवरेज के करीब

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रायपुर में 1.89 लाख घरों में से 1.82 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है. यानी पूरे शहर में 95.93% नल कनेक्शन लग चुके हैं. रायपुर प्रदेश के टॉप जिलों में शामिल है, जहां “हर घर जल” का लक्ष्य लगभग पूरा होने की बात कही जा रही है.

32 लाख घरों तक पहुंचा पानी

वहीं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 40.87 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं.वहीं 32 लाख घरों तक पानी पहुंचा है. 6,572 गांवों में 100% कनेक्शन और 5,564 गांव “हर घर जल” घोषित हो चुका है. सरकार इसे ग्रामीण जल व्यवस्था में बड़ा बदलाव बता रही है.

दो साल में रिकॉर्ड ग्रोथ


2019 से पहले सिर्फ 3.19 लाख कनेक्शन

  • अब 40 लाख+ कनेक्शन
  • 70+ समूह जल योजनाएं
  • 3200+ गांवों को फायदा
  • 9.85 लाख कनेक्शन इन योजनाओं से जुड़े

साथ ही गुणवत्ता के लिए

  • 77 पानी जांच लैब
  • 47 NABL प्रमाणित
  • 28 करोड़ से ज्यादा जुर्माना

बड़ा विरोधाभास—कनेक्शन हैं, लेकिन पानी नहीं!

एक तरफ आंकड़े बता रहे हैं कि रायपुर समेत प्रदेश “हर घर जल” के लक्ष्य के करीब है. वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में लोग पानी के लिए भटक रहे हैं.टैंकरों पर निर्भरता बढ़ रही है. कई जगह नियमित सप्लाई नहीं है. यानी कनेक्शन तो मिल गए, लेकिन पानी की नियमित उपलब्धता अब भी चुनौती बनी हुई है.
सरकार के आंकड़े यह जरूर दिखाते हैं कि पेयजल कनेक्शन तेजी से बढ़े हैं, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी है. क्या हर घर तक रोजाना और पर्याप्त पानी पहुंच रहा है? राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश तक यही सवाल गूंज रहा है कि क्या “हर घर जल” सिर्फ आंकड़ों का खेल है, या वाकई लोगों की प्यास बुझा पा रहा है?.

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