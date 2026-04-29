Sawai Madhopur : जिला मुख्यालय से महज 8 किमी दूर प्यासा गांव नीमली खुर्द, जल जीवन मिशन की टंकी महीनेभर में बंद
सवाईमाधोपुर के नीमली खुर्द गांव में महिलाओं को दो किलोमीटर पैदल जाकर भीषण गर्मी में पीने का पानी लाना पड़ता है.
Published : April 29, 2026 at 6:36 PM IST
सवाईमाधोपुर: जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूर नीमली खुर्द गांव में पीने के पानी का भीषण संकट है. जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकी और बोरिंग महीनेभर में बंद हो गई, जिसके बाद से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा. ग्रामीण महिलाओं को तपती गर्मी में दो-ढाई किलोमीटर दूर खेतों से पानी सिर पर लादकर लाना पड़ता है. गांव में एक भी हैंडपंप नहीं लगा. पशु भी प्यासे तड़प रहे हैं. ग्रामीणों ने विधायक व प्रशासन से गुहार लगाई है. जलदाय विभाग ने जानकारी करने का आश्वासन दिया है.
नीमली खुर्द गांव के वार्ड पार्षद कमलेश योगी का कहना था कि गांव में विगत चार-पांच साल से पानी की समस्या बनी हुई है. उन्होंने बताया कि दो साल पहले गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक टंकी का निर्माण किया गया था. दो ट्यूबवेल स्थापित किए गए थे. टंकी और ट्यूबवेल तैयार होने के बाद जलदाय विभाग के कर्मचारी आए, बोरिंग से टंकी को भरवाकर विधिवत उद्घाटन करवाकर चले गए. उसके बाद आज तक किसी जनप्रतिनिधि या जलदाय विभाग के कर्मचारी-अधिकारी ने आकर यह नहीं देखा कि सरकारी बोरिंग और टंकी की क्या हालत है. अब यह टंकी और बोरिंग दोनों सूखे पड़े हैं.
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दो किमी पैदल चलकर लाना पड़ता है पानी: पार्षद का कहना था कि गांव की महिलाओं को दो किलोमीटर पैदल जाकर भीषण गर्मी में पीने का पानी लाना पड़ता है. टंकी और बोरिंग महीने भर चले होंगे और बंद हो गए. इस बारे में जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया. क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र गोठवाल को भी समस्या से अवगत कराते हुए पीने के पानी की व्यवस्था करने की मांग की गई, लेकिन आज तक किसी ने पानी की समस्या का समाधान नहीं किया.
ग्रामीण उमाशंकर गुर्जर का कहना था कि नीमली खुर्द गांव में विगत चार-पांच सालों से पानी की गहरी समस्या बनी हुई है. गांव में सरकारी जलस्रोत पूरी तरह बंद और खराब हालत में पड़े हैं. उनका कहना था कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन नीमली गांव की महिलाएं आज भी गांव से दो-ढाई किलोमीटर दूर सीता माता और दूर-दराज के खेतों में जहां निजी लोगों की बोरिंग लगी है, वहां से सिर पर पानी के बर्तन लेकर आती हैं. गांव की कुछ महिलाओं ने बताया कि पानी का इंतजाम नहीं होने के कारण उनके पालतू पशुओं को भी इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तड़पना पड़ रहा है.
एक भी हैंडपंप नहीं लगा: ग्रामीण उमाशंकर का कहना था कि सरकार और विधायक हर साल गांवों में नए हैंडपंप लगाने और जो खराब हो जाते हैं उन्हें सही करने के अभियान चलाते हैं, लेकिन नीमली गांव में आज तक एक भी हैंडपंप नहीं लगा. उनका कहना है कि पास में ही श्मशान घाट है. ऐसे में वहां किसी शव के दाह संस्कार के बाद उन्हें दूर से पानी लाकर जरूरत पूरी करनी पड़ती है. गांव की महिला ममता ने बताया कि गांव के लोग प्यासे मरने को मजबूर हैं.
गांव में पीने के पानी का कोई निर्धारित स्थान नहीं है. उन्हें अपने परिवार और पशुओं के लिए दूर खेतों में जाकर पानी लाना पड़ता है. उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बताया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ. महिला ने कहा कि भीषण गर्मी का कहर है, अगर गांव में कहीं आगजनी की घटना हो जाए तो उस आग पर काबू पाने का कोई उपाय नहीं है. जब ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा तो आग कैसे बुझाएंगे?
अधिकारी का रटा रटाया जवाब- 'जानकारी करवाता हूं': इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता हरकेश मीणा से बात की गई तो उनका कहना था कि यह जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई टंकी है. वे बोले- जानकारी करवाता हूं. जो भी उचित समाधान होगा, वह किया जाएगा.