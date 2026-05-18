Jodhpur Water Crisis : नहरबंदी के बाद छोड़े गए पानी का इंतजार, कायलाना में घटता जलस्तर...
जोधपुर में पानी की आपूर्ति कायलाना व तख्तसागर से होती है. दोनों जगहों पर पानी का स्तर लगातार घट रहा है. संकट बरकरार है...
Published : May 18, 2026 at 4:00 PM IST
जोधपुर: शहर में नहरबंदी के चलते पानी की किल्लत से उपजे हालात नियंत्रित करने में प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. गांवों में सैंकड़ों टैंकर से पानी भेजा जा रहा है, फिर भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है. इधर जलदाय विभाग नहर के पानी का इंतजार कर रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि 20 या 21 मई को पानी जोधपुर पहुंच जाएगा. नहरबंदी के बाद 14 मई से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है.
शहर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि मंगलवार तक राजीवगांधी लेफ्ट कैनाल की आरडी संख्या 1109 तक पहुंचेगा. इसके बाद 205 किमी दूर जोधपुर पहुंचने में दो से तीन दिन लगेगा. बीच में कई जगह पर पानी को लिफ्ट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वाटर ट्रेन की आवश्यकता नहीं है. वहीं, विभाग के पूर्व अभियंता पीसी बाफना का कहना है कि पानी के निश्चित समय पर पहुंचना आसान नहीं होता है, आने के बाद भी आपूर्ति सुधरने में लगेगा. विभाग इस बार जल प्रबंधन लचर रहा.
कायलाना में पेंदे में पानी : जोधपुर में पानी की आपूर्ति कायलाना व तख्तसागर से होती है. दोनों जगहों पर पानी का स्तर लगातार घट रहा है. हाथी नहर से पानी जिस रास्ते से कायलाना में पहुंचता है, वह पूरी तरह से सूख गया है. वर्तमान में फिल्टर हाउस से नीचे का पानी ही जा रहा है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पानी खपत के साथ साथ तेज गर्मी से भी छिजत हो रही है. पानी की आवक से ही परेशानी का समाधान होगा.
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ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर से पहुंच रहा पेयजल : जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए जल परिवहन मद में 13.54 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति जारी की गई है. वर्तमान में 396 अभावग्रस्त ग्रामों एवं 988 ढाणियों को जल परिवहन के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है, तथा औसतन प्रतिदिन 481 टैंकर ट्रिप संचालित किए जा रहे हैं. अत्यंत अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल परिवहन की मात्रा बढ़ाकर 30 एलपीसीडी कर दी गई है.
अब नहर से छोड़ा 37 हजार क्यूसेक पानी : जलदाय विभाग के अनुसार 14 मई से 17 मई तक 37500 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है. पानी 5 किमी प्रति घंटे की रफतार से आगे बढ रहा है. 24 घंटे में 120 किमी का समय तय कर रहा है, जबकि हरिके बैराज में पानी की मात्रा 12 हजार क्यूसेक पहुंच चुकी है. ऐसे में उसका फायदा कुछ समय में मिलेगा.
यह है रास्ता पानी आने का : पानी राजस्थान फीडर के जरिए राज्य की सीमा तक पहुंचता है. हरिके बैराज से राजस्थान सीमा तक करीब 204 किलोमीटर लंबी नहर राजस्थान फीडर कहलाती है. इसके बाद हनुमानगढ़ जिले के मतीसावाली से इंदिरा गांधी नहर का मुख्य हिस्सा शुरू होता है, जो जैसलमेर के मोहनगढ़ तक लगभग 445 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है. इसी तंत्र से केनाल भी इसी व्यवस्था से जुड़ी हुई है. यह नहर मदासर के समीप शुरू होकर जोधपुर तक करीब 205 किलोमीटर लंबी है.
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हाथी नहर में जमा हुआ कीचड़ : नहरबंदी के चलते पानी नहीं आने से कल नाना तक पानी पहुंचाने वाली हाथी नहर में नीचे कीचड़ जमा हो गया है. इसकी सफाई नहीं हुई है. इस नहर में लोगों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान के लिए सिक्के और चांदी के समान बहाते है. इन दोनों आसपास के लोग नहर में उतरकर सिक्के और अन्य सामान तलाश में का काम कर रहे हैं.
गहलोत ने खड़े किए सवाल : वहीं, इस मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गहलोत ने कहा- जोधपुर में पेयजल को लेकर हालात भयावह होते जा रहे हैं. शहर में त्राहि-त्राहि मची हुई है और स्थिति लगभग जल-आपातकाल जैसी बन चुकी है. कायलाना तख्तसागर में मात्र दो दिन का पानी शेष बताया जा रहा है. करीब 20 लाख की आबादी वाला शहर प्यास के कगार पर खड़ा है और सरकार मौन है.
जोधपुर में पेयजल को लेकर हालात भयावह होते जा रहे हैं। शहर में त्राहि-त्राहि मची हुई है और स्थिति लगभग जल-आपातकाल जैसी बन चुकी है। कायलाना तख्तसागर में मात्र दो दिन का पानी शेष बताया जा रहा है। करीब 20 लाख की आबादी वाला शहर प्यास के कगार पर खड़ा है और सरकार मौन है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 17, 2026
सबसे बड़ा…
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जलदाय विभाग अब तक क्या कर रहा था? क्या यह पूर्व तैयारी का अभाव नहीं है? क्या जल प्रबंधन की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई? आज जब जल संकट सामने खड़ा है तो जवाबदेही कौन लेगा? जोधपुर के सांसद एवं भाजपा विधायकों को भी सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाना चाहिए, जिससे समस्या का समाधान हो सके.