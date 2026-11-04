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पांचना का पानी नहीं मिला, घना से रूठे पेंटेड स्टॉर्क, 400 से घटकर रह गए 100

घना से रूठे पेंटेड स्टॉर्क ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार ) से इस बार पेंटेड स्टॉर्क ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है. सितंबर में 400 की संख्या में मौजूद पेंटेड स्टॉर्क अब घटकर महज 100 के आसपास रह गए हैं. इसकी एक प्रमुख वजह पांचना बांध से पानी नहीं मिलना है. पांचना के पानी के साथ घना में पहुंचने वाली छोटी मछलियां और जलीय भोजन इस बार नहीं मिलने से पेंटेड स्टॉर्क के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है. इसका असर उनके प्रजनन पर भी पड़ा है और इस बार हैचिंग कम हुई है. वन विभाग ने भी पांचना से पानी नहीं मिलने की पुष्टि की है. वहीं, पेंटेड स्टॉर्क के आसपास के जंगलों में शिफ्ट होने के कारणों की पड़ताल कराई जा रही है.