पांचना का पानी नहीं मिला, घना से रूठे पेंटेड स्टॉर्क, 400 से घटकर रह गए 100
सितंबर में पेंटेड स्टॉर्क की संख्या 400 थी, जो अब घटकर 100 रह गई. भोजन संकट से इन पक्षियों की हैचिंग भी कम हुई है.
Published : November 4, 2026 at 3:31 PM IST
भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार ) से इस बार पेंटेड स्टॉर्क ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है. सितंबर में 400 की संख्या में मौजूद पेंटेड स्टॉर्क अब घटकर महज 100 के आसपास रह गए हैं. इसकी एक प्रमुख वजह पांचना बांध से पानी नहीं मिलना है. पांचना के पानी के साथ घना में पहुंचने वाली छोटी मछलियां और जलीय भोजन इस बार नहीं मिलने से पेंटेड स्टॉर्क के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है. इसका असर उनके प्रजनन पर भी पड़ा है और इस बार हैचिंग कम हुई है. वन विभाग ने भी पांचना से पानी नहीं मिलने की पुष्टि की है. वहीं, पेंटेड स्टॉर्क के आसपास के जंगलों में शिफ्ट होने के कारणों की पड़ताल कराई जा रही है.
नेचर गाइड भीम सिंह राणा ने बताया कि पेंटेड स्टॉर्क के बच्चों के लिए छोटी मछलियां जरूरी होती हैं, लेकिन इस बार उद्यान में छोटी मछलियों की उपलब्धता नहीं है. इसका मुख्य कारण पांचना बांध से पानी नहीं आना है. पांचना के पानी के साथ घना में मछलियां और अन्य जलीय भोजन भी पहुंचता है. इस बार पानी नहीं आने से मछलियों की नई खेप नहीं पहुंची. उद्यान में पहले से मौजूद मछलियां आकार में काफी बड़ी हो चुकी हैं. ऐसे में पेंटेड स्टॉर्क के लिए अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल हो रहा है. पेरेंट्स पक्षी जो मछलियां लेकर आ रहे हैं, वे भी बड़ी हैं, जिन्हें बच्चे आसानी से नहीं खा पा रहे हैं. इसके चलते इस बार पेंटेड स्टॉर्क की हैचिंग भी काफी कम हुई है.
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राणा ने बताया कि सितंबर महीने में घना में पेंटेड स्टॉर्क की संख्या करीब 400 थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग 100 रह गई है. उनका कहना है कि पक्षी इस बार आए तो थे, लेकिन अनुकूल भोजन और प्रजनन के लिए जरूरी परिस्थितियां नहीं मिलने से उनकी संख्या लगातार कम हुई है.
नहीं मिल रहा पक्षियों को जरूरी भोजन: घना में गोवर्धन ड्रेन की पाइपलाइन और चंबल के पानी जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं से पानी पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन स्रोतों से आने वाले पानी में वह प्राकृतिक भोजन और मछलियां पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, जो पांचना बांध के पानी के साथ आती हैं. उनके अनुसार केवल पानी पहुंचाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पानी के साथ जलीय जीवों और मछलियों की उपलब्धता भी जरूरी है. पेंटेड स्टॉर्क सहित कई पक्षियों का भोजन इसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता है. उन्होंने मुख्यमंत्री से भी घना के संरक्षण के लिए पांचना बांध का पानी नियमित रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बचाना है तो पांचना का पानी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे जलापूर्ति के साथ पक्षियों के लिए प्राकृतिक भोजन की व्यवस्था भी होती है.
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निर्माण पर रोक लगाने की मांग: नेचर गाइड राणा ने पर्यटन सीजन के दौरान उद्यान में चल रहे निर्माण और अन्य व्यवधान पैदा करने वाले कार्यों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अक्टूबर से प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू होता है और मार्च तक उनका प्रवास रहता है. यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन और पक्षी प्रवास का समय है. ऐसे में इस अवधि में उद्यान के भीतर ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए, जिनसे पक्षियों के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान पैदा हो. उन्होंने कहा कि मजदूरों और वाहनों की आवाजाही तथा निर्माण कार्यों से पक्षियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए अक्टूबर से मार्च तक उद्यान में व्यवधान पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकने या सीमित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित और शांत वातावरण मिल सके.
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नेचर गाइड ईश्वर सिंह ने कहा कि घना के लिए पांचना बांध का पानी जरूरी है. उद्यान में विकास कार्य उस समय कराने चाहिए, जब पर्यटन सीजन न हो, यानी मई, जून जैसे महीनों में विकास कराए जाने चाहिए. उस समय न तो प्रवासी पक्षी आते हैं न पर्यटक.
डीएफओ बोले- कारणों की करवा रहे जांच: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि इस बार पांचना बांध से उद्यान को बिल्कुल पानी नहीं मिला है. घना में बरसात और गोवर्धन ड्रेन के माध्यम से पानी पहुंचा है. उन्होंने कहा कि पांचना बांध के पानी में अच्छी मात्रा में मछलियां और अन्य जलीय भोजन आता है, जो पक्षियों के लिए बेहद जरूरी है. इस बार पांचना का पानी नहीं मिलने से उस प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता प्रभावित हुई है. उन्होंने बताया कि पेंटेड स्टॉर्क इस बार घना से आसपास के जंगलों में शिफ्ट हुए हैं. हालांकि, इसके पीछे केवल भोजन की कमी ही एकमात्र कारण है, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता. पानी में मछलियों और भोजन की कमी के अलावा बीच में मौसम में बदलाव और तेज हवाएं चलने जैसे कारण भी हो सकते हैं. विभाग इन सभी पहलुओं का अध्ययन करवा रहा है, ताकि पेंटेड स्टॉर्क के शिफ्ट होने की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके.
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