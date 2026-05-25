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भीषण गर्मी की मार के बीच भिलाई में जल संकट, चरोदा में लोगों का फूटा गुस्सा

भिलाई चरोदा नगर निगम के वार्ड 21, 22, 23 और 24 के सैकड़ों रहवासियों ने निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और पानी की समस्या को लेकर महापौर से मुलाकात की. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। लोगों का कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकला है.

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के चरोदा नगर निगम क्षेत्र में जल संकट ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी है. गर्मी का प्रचंड रूप जारी है और इस बीच पानी की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया है. चरोदा में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा. लोगों ने महापौर से समस्या के समाधान की मांग की है.

चरोदा में पानी की किल्लत (ETV BHARAT)

पानी खरीद कर पीने को मजबूर लोग

रहवासियों ने बताया कि वार्ड में कई बोरवेल हैं, लेकिन अधिकांश सूख चुके हैं. नलों में भी केवल 10 से 15 मिनट तक बेहद कम प्रेशर से पानी आता है, जिससे जरूरत भर पानी नहीं मिल पाता. ऐसे में लोग टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन कई बार दो-दो दिन तक टैंकर नहीं पहुंचता. मजबूरी में लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है. महिलाओं ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को घर आने से तक मना कर दिया है.

चरोदा नगर निगम भिलाई (ETV BHARAT)

स्थानीय पार्षद सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि करीब 10 हजार की आबादी वाले इस क्षेत्र में पानी टंकी निर्माण की मांग पिछले पांच वर्षों से की जा रही है. महापौर द्वारा 1 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से पानी टंकी निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक भूमिपूजन तक नहीं हुआ. जिसकी वजह से पानी की किल्लत बनी हुई है.

चरोदा नगर निगम के लोगों का गुस्सा (ETV BHARAT)

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण काम अटका हुआ है. महापौर ने आश्वासन दिया है कि 17 या 18 मई को भूमिपूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा- सत्यप्रकाश शर्मा, स्थानीय पार्षद

लोगों ने जल्द से जल्द चरोदा इलाके में पानी की टंकी बनाने की मांग की है.लोगों का मानना है कि टंकी बनने से आसपास के वार्डों में 70 से 80 प्रतिशत तक पानी की समस्या दूर हो सकेगी. अब देखना होगा कि इस समस्या की ओर महापौर क्या कदम उठाती है.