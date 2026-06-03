दिल्ली: विश्वास नगर में पानी संकट पर फूटा जनता का गुस्सा, मटका फोड़ और किया चक्का जाम
दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन किया जा चुका.
Published : June 3, 2026 at 2:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के विश्वास नगर क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. क्षेत्रवासियों ने पानी संकट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मटके फोड़े और चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शन के दौरान स्थानीय निगम पार्षद भी मौजूद रहीं.
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले लगभग 15 दिनों से इलाके में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है. लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा. स्थानीय निवासियों के अनुसार, समस्या केवल पानी की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई इलाकों में सप्लाई के पानी में सीवर का गंदा पानी भी मिलकर आ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है.
विश्वास नगर में पानी संकट पर प्रद्रशन
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि न्यू संजय अमर कॉलोनी, भीकम सिंह कॉलोनी, कस्तूरबा नगर और विश्वास नगर की कई गलियां इस समस्या से प्रभावित हैं. उनका कहना है कि दूषित पानी के कारण पीने योग्य पानी का संकट गहरा गया है और परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
पानी के संकट पर मटके फोड़े और किया चक्का जाम
स्थानीय पार्षद ज्योति रानी ने आरोप लगाया कि संबंधित विभागों और अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही समस्या का समाधान निकला. लोगों का कहना है कि विभागीय कार्यालयों में फोन करने पर या तो फोन नहीं उठाया जाता या उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता.
पानी के संकट को दूर करने की मांग
इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली. प्रदर्शन स्थल पर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनाव के समय नेता जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है.
हालांकि, विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने जनता की नाराजगी को जायज बताते हुए कहा कि पानी और सीवर की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा, “जनता का गुस्सा होना लाजिमी है. मैं अपनी विधानसभा के लोगों से अपील करता हूं कि इस समस्या का जल्द निवारण होगा. आज से इस मुद्दे पर युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाएगा और मैं स्वयं इसकी निगरानी करूंगा. पानी और सीवर की पाइपलाइन में जो भी तकनीकी समस्या है, उसे इंजीनियरों के साथ मौके पर जाकर देखूंगा. जल्द ही क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इसका मैं वादा करता हूं.”
प्रदर्शनकारियों ने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा सीवर मिश्रित पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. अब क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासन और सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.
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