पानी नहीं तो जिंदगी ठप! तिगड़ी की जनता का विरूध प्रदर्शन, कहा- हमें राजनीति नहीं, समाधान चाहिए
दिल्ली के तिगड़ी इलाके में पानी की सख्त किल्लत है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
Published : February 15, 2026 at 8:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के तिगड़ी इलाके में स्थानीय लोगों ने पानी का किल्लत के विरूध में प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेता भी उनके साथ शामिल थे. लोगों का आरोप है कि पानी की भारी किल्लत है. लोगों का कहना है कि इलाके में नियमित पानी नहीं आता और आता भी है तो आधी रात के बाद पानी आता है. स्थानीय लोगों ने कहा है कि दिन भर नल सूखे रहते हैं. कभी-कभी रात को दो-दो बजे पानी छोड़ा जाता है. उस समय हमें उठकर बाल्टियाँ भरनी पड़ती हैं. सोचिए रात के दो बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है, उस वक्त महिलाएं और बुजुर्ग पानी भरने के लिए लाइन में खड़े होते हैं.
कई महिलाओं ने बताया कि पानी भरने के लिए उन्हें कई-कई घंटे इंतजार करना पड़ता है. घर का सारा काम पानी पर निर्भर है. अगर पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा? बच्चों को कैसे तैयार करेंगे? रात में पानी आने की वजह से सुरक्षा की भी चिंता रहती है. बुजुर्गों के लिए रात में उठकर पानी भरना बेहद मुश्किल है.
लोगों ने बताया कि पानी की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. कई बार बच्चों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है क्योंकि सुबह पानी नहीं होता, न नहाने का इंतज़ाम, न टिफिन बनाने का. कुछ अभिभावकों ने कहा कि उन्हें खुद भी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि पानी भरने के लिए घर पर रहना जरूरी हो जाता है. यानि पानी की समस्या सिर्फ एक असुविधा नहीं, बल्कि रोज़गार और शिक्षा पर सीधा असर डाल रही है.
इलाके के कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें निजी टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं. सवाल यह उठता है कि क्या आम आदमी हर महीने अतिरिक्त खर्च उठाने के लिए मजबूर रहेगा? इस मुद्दे को लेकर पोस्टर और विरोध प्रदर्शन भी सामने आए हैं. स्थानीय नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का कहना है कि हमें राजनीति नहीं, समाधान चाहिए. जनता की मांग है कि नियमित और समय पर पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए. तिगड़ी के लोगों की आवाज साफ है कि हमें वादे नहीं, पानी चाहिए.
