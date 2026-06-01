भैरमगढ़ में पानी को लेकर हंगामा, ग्रामीणों ने नगर पंचायत का किया घेराव
बीजापुर जिले के भैरमगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 1, 2026 at 8:20 PM IST
बीजापुर: भैरमगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में जलसंकट से लोग परेशान हैं. वार्ड क्रमांक 7 और 15 के लोग पिछले कई दिनों से पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.
ग्रामीणों का प्रदर्शन
ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने नगर पंचायत कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.
ग्रामीणों का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि वार्डों में नियमित रूप से पानी के टैंकर नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे आमजन की दैनिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं. महिलाओं और बच्चों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है.
ग्रामीणों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई.
अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्या लेकर CMO कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी एसी कमरे में बैठकर मोबाइल में व्यस्त नजर आए और लोगों की बातों को अनसुना कर दिया. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों में और आक्रोश का कारण बना.
पहले आंधी तूफान, अब जलसकंट से परेशान
ग्रामीणों ने बताया कि दो दिन पहले आई तेज आंधी-तूफान से कई मकानों की छतें उड़ गईं और क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है. बिजली और पानी दोनों की कमी ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है. बावजूद इसके, प्रशासन की ओर से राहत या सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
ग्रामीणों ने दी चेतावनी
आक्रोशित ग्रामीण बाल्टी, गंज और अन्य बर्तन लेकर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए घेराव किया. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.