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सूरजपुर के भैयाथान में दूर होगा जल संकट, जिला प्रशासन ने शुरू किया बोर खनन का काम

स्थानीय लोग पानी की किल्लत की वजह से ढोढी (गड्ढों में जमा पानी) का पानी पीने को मजबूर हैं.

Water crisis in Bhaiyathan
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 10:38 AM IST

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सूरजपुर: जिले में लगातार घट रहे भू-जलस्तर के चलते पानी की किल्लत कई इलाकों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है. सबसे ज्यादा दिक्कत भैयाथान इलाके में हो रही है. भू-जलस्तर के गिरने से कुएं और तालाब का पानी कम होता जा रहा है. कई जगहों पर तो कुएं और तालाब भी पूरी तरह से सूख चुके हैं. बीते दिनों ईटीवी भारत की टीम ने, भैयाथान विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम केवटाली के बरपारा और जुडहापाार की तस्वीरें दिखाई थी. ये बताया था कि लगातार कम होते जल स्रोतों की वजह से स्थानीय लोग अप्रैल के महीने में ही पानी की किल्लत से जूझने को मजबूर हैं.

जल संकट से जूझ रहे भैयाथान इलाके के लोग

स्थानीय लोगों ने भी शिकायत करते हुए कहा कि वो मजबूरी में ढोढी यानी गड्ढों में जमा पानी पीने को मजबूर हैं. इससे वो बीमार भी हो सकते हैं लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है. ईटीवी भारत की खबर पर संज्ञान लेते हुए पीएचई विभाग ने अब ग्रामीणों को बड़ी राहत देने की बात कही.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (ETV Bharat)

गंदा पानी पीने को मजबूर

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) की टीम ने जल संकट से जूझ रहे प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बोर खनन का कार्य शुरू कर दिया है. बोर खनन के माध्यम से अब ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान हो सके. बोर खनन की खबर से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है.

पीएचई विभाग ने शुरू किया बोर खनन का काम

लोगों ने कहा कि वो पिछले कई सालों से जल संकट और पानी के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. अब जब संबंधित विभाग ने बोर खनन का काम शुरू कर दिया है. उनकी सारी समस्याओं का समाधान एक झटके में हो जाएगा. गांव की महिलाओं ने बताया कि वो पानी लेने लिए हर दिन तपती धूप में कई किमी का सफर तय कर ढोढी तक जाते हैं.

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