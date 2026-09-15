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धनबाद के बलियापुर में गहराया जल संकट, 27 गांवों में पानी की भारी किल्लत, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

धनबाद के बलियापुर प्रखंड में जल संकट की वजह से 27 गांवों में जलापूर्ति ठप पड़ी है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

water crisis in Baliapur block
बलियापुर प्रखंड में जल संकट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 8:49 PM IST

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धनबाद: जिले के बलियापुर प्रखंड में जल संकट अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. प्रखंड की करीब 12 पंचायतों के 27 गांवों में एक महीने से जलापूर्ति ठप पड़ी है. पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद पानी की सप्लाई बंद थी, लेकिन कई सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक इन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सका है. ऐसे में बड़ी आबादी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पाइपलाइन में खराबी के बाद बाधित हुई पानी की आपूर्ति

लोगों के मुताबिक, रखितपुर रेलवे अंडरपास के पास निर्माण कार्य के दौरान जलापूर्ति की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी. पाइपलाइन में खराबी आने के बाद संबंधित इलाके में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई. शुरुआत में ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही पाइपलाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी, लेकिन इंतजार लंबा होता चला गया.

बलियापुर प्रखंड में जल संकट (Etv Bharat)

पानी के लिए इलाके में जद्दोजहद

अब हालात यह हैं कि करीब एक महीने से लोगों के घरों में जलापूर्ति नहीं पहुंच रही है. सुबह होते ही ग्रामीणों को पानी के इंतजाम की चिंता सताने लगती है. जिन इलाकों में चापाकल और कुएं उपलब्ध हैं, वहां लोगों की भीड़ बढ़ गई है. कई परिवारों को जरूरत का पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, इससे खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है.

लंबे समय से सप्लाई बंद: स्थानीय

पीने के पानी के साथ-साथ खाना बनाने, कपड़े धोने, नहाने और घर के दूसरे जरूरी कामों के लिए भी लोगों को वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जलापूर्ति योजना पर भरोसा इसलिए किया गया था कि घर के आसपास ही नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो सके, लेकिन लंबे समय से सप्लाई बंद रहने के कारण अब उन्हें पहले की तरह पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.

पाइपलाइन की मरम्मत में देरी क्यों?

ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी मरम्मत में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है. लोगों का आरोप है कि समस्या सामने होने के बावजूद इसके समाधान की गति बेहद धीमी है. उनका कहना है कि पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए उन्हें लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा.

आर-पार की लड़ाई के मूड में स्थानीय

इधर, स्थानीय मुखिया और ग्रामीण अब इस मुद्दे को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं. जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

एक महीने से जलापूर्ति ठप

मुखिया और ग्रामीणों का कहना है कि पानी कोई सुविधा नहीं, बल्कि लोगों की बुनियादी जरूरत है. करीब एक महीने से जलापूर्ति बंद रहने के बावजूद यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो यह सीधे तौर पर ग्रामीणों की परेशानी को नजरअंदाज करने जैसा है. उनका कहना है कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि पाइपलाइन की मरम्मत कर जमीन पर जलापूर्ति बहाल करनी होगी.

जल विभाग और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग

ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उनका कहना है कि प्रभावित गांवों में पानी की व्यवस्था बहाल करने के लिए मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए. साथ ही, जब तक पाइपलाइन की स्थाई मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक वैकल्पिक माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े.

गर्मी और उमस से लोग पहले से परेशान

बलियापुर के इन गांवों में पानी का संकट अब सिर्फ कुछ दिनों की परेशानी नहीं रह गया है. करीब एक महीने से चली आ रही इस समस्या ने ग्रामीणों के धैर्य की परीक्षा ले ली है. एक तरफ गर्मी और उमस के बीच पानी की जरूरत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ नियमित जलापूर्ति नहीं होने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं.

पाइपलाइन की मरम्मत का इंतजार

अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है. देखना होगा कि विभाग कब तक क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति शुरू करता है, क्योंकि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीणों और मुखिया की आंदोलन की चेतावनी आने वाले दिनों में बड़े विरोध का रूप ले सकती है.

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