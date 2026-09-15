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धनबाद के बलियापुर में गहराया जल संकट, 27 गांवों में पानी की भारी किल्लत, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

धनबाद: जिले के बलियापुर प्रखंड में जल संकट अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. प्रखंड की करीब 12 पंचायतों के 27 गांवों में एक महीने से जलापूर्ति ठप पड़ी है. पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद पानी की सप्लाई बंद थी, लेकिन कई सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक इन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सका है. ऐसे में बड़ी आबादी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पाइपलाइन में खराबी के बाद बाधित हुई पानी की आपूर्ति

लोगों के मुताबिक, रखितपुर रेलवे अंडरपास के पास निर्माण कार्य के दौरान जलापूर्ति की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी. पाइपलाइन में खराबी आने के बाद संबंधित इलाके में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई. शुरुआत में ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही पाइपलाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी, लेकिन इंतजार लंबा होता चला गया.

बलियापुर प्रखंड में जल संकट (Etv Bharat)

पानी के लिए इलाके में जद्दोजहद

अब हालात यह हैं कि करीब एक महीने से लोगों के घरों में जलापूर्ति नहीं पहुंच रही है. सुबह होते ही ग्रामीणों को पानी के इंतजाम की चिंता सताने लगती है. जिन इलाकों में चापाकल और कुएं उपलब्ध हैं, वहां लोगों की भीड़ बढ़ गई है. कई परिवारों को जरूरत का पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, इससे खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है.

लंबे समय से सप्लाई बंद: स्थानीय

पीने के पानी के साथ-साथ खाना बनाने, कपड़े धोने, नहाने और घर के दूसरे जरूरी कामों के लिए भी लोगों को वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जलापूर्ति योजना पर भरोसा इसलिए किया गया था कि घर के आसपास ही नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो सके, लेकिन लंबे समय से सप्लाई बंद रहने के कारण अब उन्हें पहले की तरह पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.

पाइपलाइन की मरम्मत में देरी क्यों?

ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी मरम्मत में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है. लोगों का आरोप है कि समस्या सामने होने के बावजूद इसके समाधान की गति बेहद धीमी है. उनका कहना है कि पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए उन्हें लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा.

आर-पार की लड़ाई के मूड में स्थानीय