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एक ऐसा टोला जहां युवकों की शादी में आती है बाधा! जानें, क्या है वजह

गिरिडीह का एक ऐसा गांव, जहां युवकों की शादी में एक बाधा सामने आ रही है.

Water Crisis Hinders Marriages of Young Men in Dandighutu Tola of Giridih
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 8:14 PM IST

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गिरिडीहः गर्मी आते ही सबसे अधिक संकट पानी की ही देखने को मिलती है. कई सुदूरवर्ती इलाके में तो स्थिति भयावह है. गिरिडीह का सदर प्रखंड में भी ऐसे टोला है जहां पानी की समस्या इतनी विकराल है कि लोग अपनी बेटी यहां ब्याहना ही नहीं चाहते.

ऐसा ही टोला है डांडीघुटु. सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत के दुर्गापहरी ग्राम के इस टोला में रहनेवाले आदिवासी समुदाय के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं.

गिरिडीह का एक ऐसा टोला जहां युवकों की शादी में आती है बाधा! (ETV Bharat)

यहां के लोगों को पेयजल के लिए डांडी (कुआं की तरह बना हुआ) पर निर्भर रहना पड़ रहा है. बड़ी बात है कि डांडी की चारों तरफ सड़ा हुआ कीचड़ बजबजाता है और लोग यहीं से पानी ले जाते हैं. चिंतनीय बात है कि जिस डांडी का पानी ग्रामीण पीते हैं वहीं का पानी मवेशी और जानवर भी पीते हैं.

डांडीघुटु टोला में पानी की समस्या की जानकारी नहीं थी. इसे जल्द से जल्द दिखवाया जाएगा और समस्या का हल निकाला जाएगा. -गणेश रजक, बीडीओ, गिरिडीह.

सूख चुका है सरकारी कुआं, जलमीनार भी निकला दगाबाज!

डांडीघुटु के ग्रामीण बताते हैं कि 40 घर के इस टोला में एक ही सरकारी कुआं है जो सूख चुका है. लोगों ने बताया कि एकल ग्राम जलपूर्ति योजना के तहत यहां जलमीनार का निर्माण करवाया गया. वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह मीनार तैयार हुआ पर मीनार सिर्फ टोला की शोभा बढ़ा रहा है.

Water Crisis Hinders Marriages of Young Men in Dandighutu Tola of Giridih
डांडीघुटु टोला का एकमात्र जलस्त्रोत (ETV Bharat)

कैसे देंगे बेटी!

यहां के ग्रामीणों की एक अलग ही पीड़ा है. ग्रामीण बताते हैं कि पानी की समस्या के कारण दूसरे गांव के लोग यहां अपनी बेटियों को ब्याहना ही नहीं चाहते. ऐसे में लड़कों की शादी में अड़चन आती है. ग्रामीण कहते हैं कि उन्हें विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से काफी उम्मीदें हैं.

Water Crisis Hinders Marriages of Young Men in Dandighutu Tola of Giridih
डांडीघुटु टोला के लोग (ETV Bharat)

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गर्मी में पेयजल का संकट
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