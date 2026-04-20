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एक ऐसा टोला जहां युवकों की शादी में आती है बाधा! जानें, क्या है वजह

गिरिडीहः गर्मी आते ही सबसे अधिक संकट पानी की ही देखने को मिलती है. कई सुदूरवर्ती इलाके में तो स्थिति भयावह है. गिरिडीह का सदर प्रखंड में भी ऐसे टोला है जहां पानी की समस्या इतनी विकराल है कि लोग अपनी बेटी यहां ब्याहना ही नहीं चाहते.

ऐसा ही टोला है डांडीघुटु. सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत के दुर्गापहरी ग्राम के इस टोला में रहनेवाले आदिवासी समुदाय के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं.

गिरिडीह का एक ऐसा टोला जहां युवकों की शादी में आती है बाधा! (ETV Bharat)

यहां के लोगों को पेयजल के लिए डांडी (कुआं की तरह बना हुआ) पर निर्भर रहना पड़ रहा है. बड़ी बात है कि डांडी की चारों तरफ सड़ा हुआ कीचड़ बजबजाता है और लोग यहीं से पानी ले जाते हैं. चिंतनीय बात है कि जिस डांडी का पानी ग्रामीण पीते हैं वहीं का पानी मवेशी और जानवर भी पीते हैं.