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पाटन में गहराया जल संकट, भूपेश बघेल ने की तांदुला जलाशय से जल छोड़ने की मांग,कलेक्टर को लिखा पत्र

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में गहराते जल संकट को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिषेक सिंह को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.



ग्रामीण इलाकों में गिरते जलस्तर पर जताई चिंता

भूपेश बघेल ने ग्रामीण इलाकों में गिरते भू-जल स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जल स्रोत तेजी से सूखते जा रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. गांवों में पीने के पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और कई स्थानों पर लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है.उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश तालाब सूख चुके हैं और हैंडपंपों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है.