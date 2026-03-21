पाटन में गहराया जल संकट, भूपेश बघेल ने की तांदुला जलाशय से जल छोड़ने की मांग,कलेक्टर को लिखा पत्र
पाटन ब्लॉक में पानी की कमी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है.इसे लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर को पत्र लिखा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 4:46 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में गहराते जल संकट को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिषेक सिंह को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
ग्रामीण इलाकों में गिरते जलस्तर पर जताई चिंता
भूपेश बघेल ने ग्रामीण इलाकों में गिरते भू-जल स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जल स्रोत तेजी से सूखते जा रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. गांवों में पीने के पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और कई स्थानों पर लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है.उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश तालाब सूख चुके हैं और हैंडपंपों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है.
भीषण गर्मी से पहले ही पैदा हुई इस विकट स्थिति के समाधान हेतु के लिए तांदुला जलाशय से नहरों के माध्यम से तुरंत पानी छोड़ने का आग्रह किया है.यदि समय रहते जलाशयों से जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई, तो ग्रामीणों को पीने के पानी और निस्तारी के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा- भूपेश बघेल,पूर्व सीएम
आपको बता दें कि दुर्ग जिले में ज्यादातर खेती नहर और नलकूपों पर निर्भर है.लेकिन इस साल मार्च महीने में ही जलस्तर नीचे चला गया है. ऐसे में किसान अपन खेतों में फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं.किसानों को डर सता रहा है कि यदि समय पर फसल में पानी नहीं पहुंचा तो स्थिति बिगड़ सकती है.किसानों की फसल सूख जाएगी,जिससे उन्हें काफी नुकसान होगा.अपनी मांगों को लेकर किसान पूर्व सीएम और पाटन विधायक भूपेश बघेल के पास पहुंचे थे. भूपेश बघेल ने किसानों को मदद का आश्वासन दिया है. भूपेश बघेल ने इसके लिए दुर्ग कलेक्टर को पत्र लिखकर जल्द से जल्द तांदुला जलाशय से जल छोड़ने के लिए कहा है,ताकि किसानों की फसल बचाई जा सके.
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