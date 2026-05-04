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कोड़ा गांव में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीण भीषण गर्मी में गंदा पानी पीने को मजबूर

कोड़ा गांव में पेयजल संकट गहराया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गंदा पानी पीने से बीमारी होने का डर गांव के हरिजन पारा सहित अन्य मोहल्लों में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. महिलाओं और बच्चों को दूर-दूर तक पानी की तलाश में भटकना पड़ रहा है.मजबूरी में ग्रामीण नाले और डोंडी का गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे अब बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. ग्रामीणों के मुताबिक दूषित पानी पीने के कारण कई लोग पेट और त्वचा संबंधी बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं.

हैंडपंप का पानी भी सूखा ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में लगे अधिकांश हैंडपंप या तो खराब हैं या फिर भीषण गर्मी के कारण सूख चुके हैं. ऐसे में गांव में पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत और सरपंच को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : MCB जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कोड़ा इन दिनों भीषण पेयजल संकट है. ग्राम पंचायत के हरिजन पारा सहित कई बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण गंदा और प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं. हालात इतने खराब हैं कि गांव के लोग अब नाले और डोंडी का दूषित पानी इस्तेमाल कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन ग्राम पंचायत कोड़ा तक पहुंचते-पहुंचते ये योजनाएं दम तोड़ देती हैं. यही वजह है कि आज भी गांव के लोग बुनियादी सुविधा शुद्ध पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

ग्रामीणों के सामने पीने के पानी की समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



गांव में पानी की बहुत समस्या है. हैंडपंप खराब पड़े हैं, मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा है- सुनीता, ग्रामीण



ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते खराब हैंडपंपों की मरम्मत और वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है.लोगों ने जिला प्रशासन और पीएचई विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.



कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोग बीमार पड़ने लगे हैं- दुबरजिया, ग्रामीण



महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है, बहुत परेशानी हो रही है- गणेसिया देवी, ग्रामीण



वहीं इस बारे में कोड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच का कहना है कि ये समस्या आज की नहीं है.पहले के सरपंच ने पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं किया है.अब हम इसे जल्द दूर करेंगे ताकि लोगों को साफ पानी मिले.

समस्या की जानकारी है, संबंधित विभाग को अवगत कराया गया है, जल्द समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा-सुनीता, सरपंच, ग्राम पंचायत कोड़ा





यह कहना गलत नहीं होगा कि एक ओर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत कोड़ा के ग्रामीण आज भी शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं.अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्राम पंचायत कोड़ा के ग्रामीणों को कब तक गंदा और प्रदूषित पानी पीने को मजबूर रहना पड़ेगा, और जिला प्रशासन व राज्य सरकार कब इस गंभीर समस्या की ओर ठोस कदम उठाएंगे.





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