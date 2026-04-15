ETV Bharat / state

झारखंड में जल संकट गहराया: 70 हजार से अधिक सरकारी चापाकल खराब, मंत्री ने केंद्र पर लगाया आरोप

गर्मी बढ़ने के साथ ही झारखंड में पेयजल संकट गहरा गया है. हालांकि मंत्री का दावा है कि सभी को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा.

Water Crisis in Jharkhand
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में गर्मी तेजी से बढ़ रही है. साथ ही पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है. कई इलाकों में सार्वजनिक चापाकल या तो खराब पड़े हैं या जलस्तर गिरने से पूरी तरह फेल हो गए हैं. इस स्थिति में राज्य सरकार और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग क्या कदम उठा रहा है, इस पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की.

जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार: मंत्री

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्यवासियों को बिना किसी परेशानी के शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत और विभिन्न योजनाओं के अधूरे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन, क्लस्टर और अन्य पेयजल योजनाओं में जहां 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, उसे शीघ्र पूरा करने का आदेश जारी किया गया है ताकि लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए. उन्होंने 17 अप्रैल को एक विशेष उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी.

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से बात करते संवाददाता उपेंद्र (ETV Bharat)

चापाकल खराब होना सामान्य प्रक्रिया, मरम्मत के लिए विशेष वाहन चलाए जा रहे

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि हर डिवीजन में खराब चापाकलों की मरम्मत के लिए विशेष मरम्मती वाहन चलाए जा रहे हैं. उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील की कि अगर उन्हें किसी इलाके में खराब चापाकल की जानकारी हो तो विभाग को तुरंत सूचित करें, ताकि उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके. उन्होंने कहा कि जो चापाकल पूरी तरह डेड (खराब) हो चुके हैं, उनके आसपास नए चापाकल लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

गर्मी में सरकारी चापाकल बार-बार क्यों फेल होते हैं?

ईटीवी भारत संवाददाता द्वारा पूछे गए सवाल पर कि निजी चापाकल वर्षों तक चलते रहते हैं, लेकिन सरकारी चापाकल जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं? मंत्री ने जवाब दिया कि इसके कई कारण हो सकते हैं. मुख्य कारणों में ज्यादा लोगों द्वारा पानी निकालने से वॉशर, नट-बोल्ट और चेन का खराब होना, भूजल स्तर का नीचे जाना, कुछ इलाकों का ड्राई जोन में चले जाना शामिल हैं.

Water Crisis in Jharkhand
HEC इलाके में खराब सरकारी चापाकल (ETV Bharat)

मंत्री ने स्पष्ट किया कि चापाकल लगाने के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मानकों के अनुसार ही बोरिंग और पाइप लगाई जाए.

केंद्र सरकार पर आरोप, 6207 करोड़ रुपये का बकाया रोकने से योजना प्रभावित

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने "हर घर नल से जल" योजना की खस्ता हालत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का 6207 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है. इस वजह से राज्य अपना अंश भी नहीं निकाल पा रहा है. उन्होंने बताया कि विधानसभा के बजट सत्र में भी यह मुद्दा उठाया गया था और नेता प्रतिपक्ष ने भी इस चिंता को जायज बताया था.

राज्य में 69,916 सरकारी चापाकल खराब, पाकुड़ में सबसे ज्यादा

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में दिए गए लिखित जवाब में पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने माना कि पूरे राज्य में 69,916 सरकारी चापाकल खराब पड़े हैं. सबसे ज्यादा खराब चापाकल पाकुड़ जिले में हैं, जहां संख्या 3,446 पहुंच गई है. उन्होंने बताया कि खराब पड़े करीब 70 हजार चापाकलों में से 44,906 चापाकलों की साधारण मरम्मत के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे. 17 अप्रैल को होने वाली विशेष बैठक में सभी खराब चापाकलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी.

Water Crisis in Jharkhand
बिरसा मुंडा चौक (ETV Bharat)

राजधानी रांची में जल संकट बरकरार, टैंकर से पानी की आपूर्ति

राजधानी रांची के कई इलाकों में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है. धुर्वा, किशोरगंज, कडरू, चापुटोली, मोराबादी, हरमू आदि क्षेत्रों में सार्वजनिक चापाकल फेल होने और जलस्तर गिरने से लोग टैंकर पानी पर निर्भर हैं. रांची नगर निगम इन इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाकर लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

ये भी पढ़ें:

सदन में जोर शोर से उठा पेयजल की किल्लत का मामला, सरकार का जवाब- हर घर तक पहुंचेगा पानी

झारखंड में 42.18 प्रतिशत नल जल योजना का काम पेंडिंग, पैसे नहीं मिलने से संवेदक परेशान, मंत्री बोले-केंद्र जिम्मेवार

TAGGED:

झारखंड में जल संकट
झारखंड में पेयजल संकट
गर्मी में सरकारी
पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद
WATER CRISIS IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.