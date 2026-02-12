ETV Bharat / state

शासकीय कॉलोनी में गहराया जल संकट, बार-बार पंप बिगड़ने से हो रही परेशानी

स्थानीय रहवासियों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि विभागीय लापरवाही और अस्थायी मरम्मत के कारण बार-बार सामने आ रही है. कॉलोनी में लगे पानी पंप की स्थिति लंबे समय से खराब है. पानी सप्लाई की मोटर पिछले 20 से 25 दिनों से बार-बार खराब हो रही है. बीच में करीब 8 दिनों तक मोटर पूरी तरह बंद रही. शिकायतों के बाद उसे बनवाया गया, लेकिन मरम्मत के बाद वह केवल 4 दिन ही चल सकी और फिर से ठप हो गई.

कोरिया : जिला मुख्यालय कलेक्टर बंगला से सटी शासकीय कॉलोनी में इन दिनों गंभीर जल संकट है.बीते चार दिनों से लोगों के घरों में नलों से पानी नहीं आया.पानी की कमी के कारण कर्मचारियों और उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ये हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं.

जल संकट से महिलाओं की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं. हमें बाल्टी लेकर इधर-उधर पानी भरने जाना पड़ रहा है. कई परिवारों में पीने के पानी तक की कमी हो गई है- सीताबाई,रहवासी

बार-बार पंप बिगड़ने से हो रही परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोटर का नहीं निकला स्थायी समाधान

लोगों का आरोप है कि हर बार मोटर अस्थायी रूप से ठीक कर दी जाती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता. नतीजा ये है कि पूरी शासकीय कॉलोनी को बार-बार जल संकट झेलना पड़ रहा है.

कॉलोनी में नहीं आ रहा है पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोटर 20-25 दिन से खराब है. बीच में 8 दिन बंद रही, फिर बनवाई गई तो 4 दिन चली और फिर से बंद हो गई. जो लड़का मोटर चालू करता था, वो भी अब नहीं है.पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है. चार दिन से पानी नहीं आ रहा है. बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं बचा.हर बार पंप खराब हो जाता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता - राम बाई,रहवासी

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पीएचई विभाग के एसडीओ प्रखर बेले को ही यह स्पष्ट नहीं है कि कलेक्टर बंगला क्षेत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है या शहरी सीमा में.

हमारा विभाग केवल ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था देखते हैं.संबंधित क्षेत्र शहरी सीमा में आता है या ग्राम पंचायत में, इसकी जानकारी स्पष्ट कराई जाएगी. यदि यह हमारे कार्यक्षेत्र में होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.यदि संबंधित क्षेत्र शहरी सीमा में आता है तो इसकी जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी-प्रखर बेले, एसडीओ पीएचई

प्रशासन से सुधार की मांग

पीएचई विभाग के एसडीओ का साफ कहना है कि उनके क्षेत्र में केवल ग्रामीण एरिया ही आता है.ऐसे में शासकीय कॉलोनी की पेयजल की व्यवस्था किसके जिम्मे हैं ये उन्हें नहीं पता. आपको बता दें कि पंप हाउस में काम करने वाले लड़के की मौत हो गई है.इसके बाद से ही परेशानी शुरु हुई. इस कॉलोनी में पहले भी एक महीने तक पानी बंद था. बड़ी मुश्किल से मोटर ठीक हुआ, लेकिन फिर से वही समस्या हो गई.

