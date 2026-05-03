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'स्मार्ट सिटी’ में जल संकट, भिलाई के जुनवानी में दो साल से बूंद-बूंद को तरसते लोग

भिलाई के दुर्गा नगर पश्चिम में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहरा जाता है. 2-3 किलोमीटर दूर से महिलाओं को पानी लाना पड़ रहा

water Crisis Bhilai
भिलाई के जुनवानी में दो साल से बूंद-बूंद को तरसते लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 3, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: भिलाई जिसे हम 'स्मार्ट सिटी' और डिजिटल इंडिया का हिस्सा मानते हैं, वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों की पोल खोलती है. जुनवानी स्थित पीएम आवास (दुर्गा नगर पश्चिम) में रहने वाले लोग आज भी उसी दौर में जी रहे हैं, जहां पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था.

दो साल से सिर्फ प्यास और आश्वासन

पिछले दो सालों से यहां के करीब 58 परिवार पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे सिस्टम से लड़ते-लड़ते थक चुके हैं. अधिकारियों के पास जाने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है. जब दबाव बढ़ता है, तो नगर निगम एक टैंकर भेज देता है, लेकिन वह भी नाकाफी है. टैंकर का पानी संपवेल में डाल दिया जाता है, जो तीन मंजिला इमारत के ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाता.

लगातार शिकायत के बाद रोज का टैंकर भेज देते हैं और यहां 58 फैमिली है, बताइए कैसे पूर्ति होगी, 2-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है. - फातिमा, स्थानीय

भिलाई के दुर्गा नगर पश्चिम में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहराया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

काम छोड़कर पानी भरने की मजबूरी

यहां की महिलाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें काम पर जाने से पहले पानी के लिए 2-3 किलोमीटर दूर विनोबा नगर या परिया पारा जाना पड़ता है. इतना ही नहीं पीने का पानी तो मजबूरन 40 रुपये में खरीदना भी पड़ रहा है. एक दिहाड़ी मजदूर के लिए हर दिन पानी खरीदना और कोसों दूर से ढोकर लाना किसी सजा से कम नहीं है.

दिव्यांग की बेबसी

एक दिव्यांग निवासी धनंजय कुमार ने कहा कि कॉलोनी का बोर लंबे समय से खराब पड़ा है. कई बार शिकायत के बाद भी नगर निगम ने इसे ठीक नहीं कराया है. हम लोग ऑफिस के चक्कर काटकर थक गए हैं. चाहे वो पार्षद हों, महापौर, विधायक या फिर निगम आयुक्त, कोई नहीं सुनता.

हम जैसे दिव्यांग लोगों के लिए तो और परेशानी है, दूसरों के रहमो करम पर रहना पड़ता है कोई एक बाल्टी दे दिया तो ठीक- धनंजय कुमार, दिव्यांग

कागजों पर योजनाएं तो बहुत बनीं, लेकिन हकीकत में नलों तक पानी की एक बूंद नहीं पहुंची. लोग अब खुद को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं. यहां को लोग ही ये पूछने लगे हैं कि क्या यही है स्मार्ट सिटी?

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