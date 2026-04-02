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गर्मी आते ही धमतरी में जल संकट शुरू, बिना अनुमति नलकूप खनन पर लगाई गई रोक

पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा संचालित विभिन्न पेयजल स्रोतों जैसे हैंडपंप, नलजल प्रदाय योजनाएं, सिंगल फेस पावर पंप एवं सोलर आधारित योजनाओं से जल आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है. लिहाजा इस आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बना अनुमति अब बोर नहीं करा सकते हैं. प्रशासन का उद्देश्य ग्रीष्मकाल में पेयजल की निरंतर उपलब्धता बनाए रखना है.

धमतरी: पिछले साल कम बारिश की वजह से जमीन के नीचे का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है. गर्मी की शुरूआत में ही पानी की किल्लत नजर आने लगी है. लगातार गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने पूरे धमतरी जिले को 10 मार्च 2026 से आगामी मानसून आगमन अथवा 30 जून 2026 तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है.

छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश के अनुसार अब जलाभावग्रस्त क्षेत्र में कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी जल स्रोत से सिंचाई, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए जल उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. जरुरी होने पर लोकहित में किसी जल स्रोत से जल दोहन पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया जा सकेगा, ताकि घरेलू उपयोग हेतु जल उपलब्धता बनी रहे. आदेश के तहत निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जिले में कोई भी नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा, चाहे वह पेयजल या अन्य किसी प्रयोजन के लिए हो.

शासकीय एजेंसियों को मिली थोड़ी छूट

हालांकि शासकीय एजेंसियों को जारी दिशा निर्देश में राहत दी गई है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूरे जिले में तथा नगर निगम एवं नगर पंचायतों को अपने नगरीय क्षेत्र में केवल पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन की अनुमति रहेगी. इन एजेंसियों को खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी. आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने विभिन्न अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को नगर निगम धमतरी क्षेत्र, एसडीएम धमतरी को धमतरी अनुविभाग, एसडीएम कुरूद को कुरूद अनुविभाग तथा एसडीएम नगरी को नगरी अनुविभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.



कलेक्टर का बयान

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि निर्देशों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

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