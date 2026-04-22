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करोड़ों की टंकियां बनी शो-पीस, बालोद के गांवों में जल जीवन मिशन पर सवाल, आज भी महिलाएं लाइन में लगने को मजबूर

बालोद के गांवों में जल जीवन मिशन पर सवाल, आज भी महिलाएं लाइन में लगने को मजबूर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बालोद: जिले के ग्रामीण अंचलों में जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना जिले में विभागीय अनदेखी और तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. स्थिति यह है कि गांव-गांव में पानी की टंकियां तो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नलों की टोटियां आज भी सूखी हैं. ग्रामीणों को बूंद-बूंद पानी के लिए भीषण तपिश में घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है.

PHE विभाग की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवाल

वर्तमान में प्रशासन की ओर से आयोजित 'जन समस्या निवारण शिविरों' में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है. सबसे ज्यादा शिकायतें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) की आ रही हैं. आलम यह है कि ग्राम भेड़िया नवागांव में लाखों की लागत से बनी टंकी को अब तोड़ने की नौबत आ गई है. बताया जा रहा है कि निर्माण के समय तकनीकी मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते विभाग ने ही इसे ध्वस्त करने की अनुशंसा की है. यह खुलासा ग्राम पोंडी में आयोजित शिविर के दौरान हुआ.

जहां टंकियां सही नहीं बनी वहां रिपेयर कराया जा रहा है, जल्द व्यवस्थाएं बहाल होगी- संतोष वर्मा, SDO, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

ग्राम भेड़ी में एक साल से 'सूखा'

लोहारा विकासखंड का ग्राम भेड़ी सरकारी दावों की पोल खोल रहा है. यहां जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण एक वर्ष पूर्व ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन आज तक इसे मुख्य पाइपलाइन से नहीं जोड़ा जा सका है. गांव की महिलाएं अपने दैनिक कामकाज छोड़कर चौक-चौराहों पर बने इक्का-दुक्का बोरिंग के भरोसे हैं. महिलाओं को अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ता है.

गांव में बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं. मात्र दो-तीन बोर हैं, जहां सुबह से ही लंबी लाइन लग जाती है. जल जीवन मिशन का लाभ हमें अब तक नहीं मिला है.- शकुन तारम, पंच प्रतिनिधि

एक साल से टंकी बनकर तैयार खड़ी है, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा. पानी की समस्या के साथ-साथ गांव में गंदे पानी की निकासी भी एक बड़ी मुसीबत बन गई है.- वरुणि साहू, स्थानीय निवासी

कागजों पर 'हर घर जल', धरातल पर प्यास

जिले में जल जीवन मिशन की कछुआ गति ने शासन के 'हर घर जल' के संकल्प पर सवालिया निशान लगा दिया है. करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जनता प्यासी है. यदि समय रहते इन योजनाओं को सुचारू नहीं किया गया, तो आने वाले महीनों में गर्मी बढ़ने पर स्थिति और खराब हो सकती है.