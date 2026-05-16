हथिनीकुंड बैराज पर सामान्य से कम हुआ जलस्तर, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर असर
यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज पर जल संकट गहराता जा रहा है. जिससे सिंचाई और बिजली उत्पादन बाधित हो रहा है.
Published : May 16, 2026 at 10:24 AM IST
यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज पर जल संकट गहराता जा रहा है. बीते 24 घंटों में बैराज पर पानी का स्तर बहुत कम दर्ज किया गया. यहां सिर्फ 2800 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य स्तर से काफी नीचे है. इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न यमुना कैनाल पर पड़ रहा है, जिन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा.
हथिनीकुंड बैराज में कम हुआ जलस्तर: जल की कमी का असर केवल सिंचाई तक सीमित नहीं है. हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है, जहां बिजली उत्पादन बाधित हो गया है. इससे क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है. अगर पिछले साल की स्थिति से तुलना करें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी. मानसून सीजन के दौरान यहां लगभग 3 लाख 29 हजार क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था, जो इस साल के मुकाबले कई गुना अधिक है.
बढ़ रहा जल संकट: यमुनानगर सिंचाई विभाग के एक्सईन विजय गर्ग ने बताया कि "हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने से रात के समय जलस्तर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी मौजूदा संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है." कुल मिलाकर, हथनीकुण्ड बैराज पर घटता जलस्तर आने वाले दिनों में कृषि, पेयजल और बिजली तीनों क्षेत्रों के लिए चुनौती बन सकता है. अब सबकी नजरें मानसून पर टिकी हैं.
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