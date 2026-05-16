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हथिनीकुंड बैराज पर सामान्य से कम हुआ जलस्तर, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर असर

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज पर जल संकट गहराता जा रहा है. बीते 24 घंटों में बैराज पर पानी का स्तर बहुत कम दर्ज किया गया. यहां सिर्फ 2800 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य स्तर से काफी नीचे है. इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न यमुना कैनाल पर पड़ रहा है, जिन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा.

हथिनीकुंड बैराज में कम हुआ जलस्तर: जल की कमी का असर केवल सिंचाई तक सीमित नहीं है. हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है, जहां बिजली उत्पादन बाधित हो गया है. इससे क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है. अगर पिछले साल की स्थिति से तुलना करें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी. मानसून सीजन के दौरान यहां लगभग 3 लाख 29 हजार क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था, जो इस साल के मुकाबले कई गुना अधिक है.