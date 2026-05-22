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चरखी दादरी में भीषण गर्मी के बीच जल संकट, 900 रुपये में टैंक खरीदने को मजबूर आम लोग

चरखी दादरी में पेयजल संकट ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: मई के महीने में आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी के बीच चरखी दादरी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. स्थिति इतनी विकट है कि पिछले एक हफ्ते से कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी की एक बूंद तक नसीब हो पा रहा है. पानी की किल्लत ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है, जिससे त्राहिमान मचा हुआ है. जलघर और नहरें पूरी तरह खाली: दादरी शहर निवासी संदीप फोगाट, सुदामा प्रसाद और ग्रामीण प्रीतम साहू का कहना कि "सरकारी सप्लाई ठप होने के कारण हमलोग पूरी तरह से निजी वॉटर टैंकरों पर निर्भर हो चुके हैं. टैंकर माफिया भी इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं. बार-बार फोन करने के बाद मुश्किल से टैंकर पहुंच रहा है, जिसके लिए लोगों को 800 से 900 रुपये तक की भारी-भरकम रकम चुकानी पड़ रही है. मध्यम और गरीब परिवारों के लिए यह दोहरी मार साबित हो रही है. फिलहाल स्थिति यह है कि क्षेत्र के अधिकांश जलघर और नहरें पूरी तरह खाली पड़ी हैं."