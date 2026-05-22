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चरखी दादरी में भीषण गर्मी के बीच जल संकट, 900 रुपये में टैंक खरीदने को मजबूर आम लोग

चरखी दादरी में भीषण गर्मी के बीच गंभीर जल संकट हो गया है. मजबूरी में आम लोग टैंकर से पानी खरीद रहे हैं.

Water Crisis In Charkhi Dadri
चरखी दादरी में पेयजल संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 22, 2026 at 6:10 PM IST

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चरखी दादरी: मई के महीने में आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी के बीच चरखी दादरी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. स्थिति इतनी विकट है कि पिछले एक हफ्ते से कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी की एक बूंद तक नसीब हो पा रहा है. पानी की किल्लत ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है, जिससे त्राहिमान मचा हुआ है.

जलघर और नहरें पूरी तरह खाली: दादरी शहर निवासी संदीप फोगाट, सुदामा प्रसाद और ग्रामीण प्रीतम साहू का कहना कि "सरकारी सप्लाई ठप होने के कारण हमलोग पूरी तरह से निजी वॉटर टैंकरों पर निर्भर हो चुके हैं. टैंकर माफिया भी इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं. बार-बार फोन करने के बाद मुश्किल से टैंकर पहुंच रहा है, जिसके लिए लोगों को 800 से 900 रुपये तक की भारी-भरकम रकम चुकानी पड़ रही है. मध्यम और गरीब परिवारों के लिए यह दोहरी मार साबित हो रही है. फिलहाल स्थिति यह है कि क्षेत्र के अधिकांश जलघर और नहरें पूरी तरह खाली पड़ी हैं."

चरखी दादरी में जल संकट (ETV Bharat)

विभाग की दलील, नई पाइपलाइन जोड़ने में लगा समय: जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता सोहन लाल जांगड़ा ने स्थिति पर सफाई दी है. उन्होंने बताया कि "शहर की पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई मुख्य पाइप लाइनें बिछाई गई हैं. नई लाइनों को पुराने सिस्टम से जोड़ने में तकनीकी समय लगने के कारण कुछ क्षेत्रों में अस्थायी दिक्कत आई है.

अधिकांश कनेक्शन हो चुका है पूरा: उन्होंने दावा किया कि "अधिकांश कनेक्शन पूरे किए जा चुके हैं और बाकी कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा. विभाग के अनुसार शहर के जलघरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध है और सप्लाई जल्द सुचारू कर दी जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों में पानी आते ही जलघर भरकर नियमित सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया गया है."

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