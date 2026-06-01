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दिल्ली में जल संकट: विधायक सहीराम पहलवान ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, मांगी मदद

पानी की किल्लत पर सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी ( ETV Bharat )