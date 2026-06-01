दिल्ली में जल संकट: विधायक सहीराम पहलवान ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, मांगी मदद
तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सही राम पहलवान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली में पानी की भीषण समस्या को लेकर पत्र लिखा.
Published : June 1, 2026 at 11:10 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली इस समय भीषण गर्मी, लू और गंभीर जल संकट का सामना कर रही है. राजधानी को प्रतिदिन लगभग 1250 एमजीडी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन आपूर्ति में 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी बताई जा रही है. बढ़ती गर्मी और हीटवेव के कारण पानी की मांग में भी लगातार इजाफा हुआ है.
वहीं यमुना नदी का जलस्तर घटने से जल उत्पादन और वितरण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. इस क्रम में तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी पानी की भारी कमी को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. क्षेत्र के विधायक सहीराम पहलवान ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
सहीराम पहलवान ने कहा कि दिल्ली में गर्मी के मौसम के दौरान पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं अधिक खराब हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों से विधायक रहने के दौरान उन्होंने ऐसा जल संकट कभी नहीं देखा. उनके अनुसार, लगातार बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यालय पहुंचकर पानी की शिकायतें कर रहे हैं.
विधायक ने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र को प्रतिदिन करीब 27 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) पानी की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल 3 एमजीडी पानी ही उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इतनी कम आपूर्ति में लोगों की जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है.
सहीराम पहलवान ने बताया कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं, लेकिन समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. अब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बढ़ाने और व्यवस्था को सुधारने की मांग की है.
उन्होंने कहा कि अधिकारियों का दावा है कि पानी पर्याप्त दबाव के साथ छोड़ा जा रहा है, लेकिन जब अंडरग्राउंड रिजर्वायर (UGR) तक पर्याप्त पानी ही नहीं पहुंचेगा तो केवल दबाव बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. उनका कहना है कि पहले सोनिया विहार, चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद जैसे स्रोतों से पर्याप्त जल आपूर्ति होती थी, लेकिन इस समय यमुना नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है. विधायक ने आरोप लगाया कि जल संकट केवल तुगलकाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली के लोग इससे प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि राजधानी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और सरकार इस चुनौती से निपटने में विफल साबित हो रही है.
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