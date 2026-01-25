ETV Bharat / state

यमुना प्रदूषण: नदी की सेहत से जुड़ी दिल्ली की जान, भूजल और हवा हो रही जहरीली, जानिए 'जल पुरुष' ने क्या किया खुलासा

डॉ. राजेंद्र सिंह ने यमुना नदी को लेकर कहा कि सतही परियोजनाएं असली समाधान नहीं हैं. उन्होंने और भी पहलुओं पर चर्चा की. पढ़ें खबर..

जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह
जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 25, 2026 at 2:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ता प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य, भूजल और वायु गुणवत्ता से जुड़ा गहरा संकट बन चुका है. देश में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह इस मुद्दे पर ईटीवी भारत ने विस्तार से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने उन अचछुए पहलुओं के बारे में बात की, जिनपर लोगों का ध्यान सामान्यत: नहीं जाता.

डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि यमुना नदी को साफ करने के नाम पर बड़े स्तर पर खर्च तो हो रहा है, लेकिन असली समस्या यानी नदी में गिरते गंदे नाले, बिना उपचारित सीवेज व औद्योगिक अपशिष्ट पर प्रभावी काम नहीं हो रहा है. उनका मानना है कि यही प्रदूषण भूजल को भी जहरीला बना रहा है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है.

डॉ. राजेंद्र सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat)

सतही परियोजनाएं समाधान नहीं: उन्होंने यमुना नदी के हालात की तुलना एक गंभीर हृदय रोगी से करते हुए कहा कि नदी हृदय रोग से पीड़ित है और उसका इलाज दांतों का डॉक्टर कर रहा है. उनके अनुसार, घाट निर्माण, सौंदर्यीकरण और सतही परियोजनाएं असली समाधान नहीं हैं. यमुना को स्वस्थ करने का पहला कदम ये होना चाहिए कि उसमें गिरने वाले सभी गंदे नालों को रोका जाए. जो सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट निकल रहा है, उसको पूर्ण रूप सेशोधित किया जाए. साथ ही उस पानी को नदी में डालने के बजाय रीसाइकिल कर खेती, बागवानी व उद्योगों में दोबारा उपयोग किया जाए.

समाधान में इच्छाशक्ति की कमी: उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक 'ट्रीट, रिट्रीट और रीयूज' की व्यवस्था नहीं बनती है, तब तक यमुना नदी साफ नहीं हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें खर्च करने में तो सक्रिय दिखती हैं, लेकिन संरचनात्मक सुधारों और दीर्घकालिक समाधान में इच्छाशक्ति की कमी है. वहीं पिछले वर्षों की सरकारों के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक घोषणाओं से अधिक जरूरत नदी की बीमारी को सही तरीके से पहचानकर वैज्ञानिक व पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से इलाज करने की है.

दूषित यमुना
दूषित यमुना (ETV Bharat)

तीन साल में यमुना का पानी स्वच्छ करना संभव नहीं: दिल्ली सरकार अगले 3 साल में यमुना नदी के पानी को प्रदूषण मुक्त करने की बात कह रही है. इसपर डॉ. राजेंद्र सिंह का मानना है कि तीन साल की समयसीमा में यमुना को साफ करना संभव नहीं दिखता, क्योंकि वर्तमान कार्यप्रणाली मूल कारणों को संबोधित नहीं कर रही है. यमुना में औद्योगिक कचरा, कॉलोनियों का सीवेज व बिना उपचारित गंदा पानी लगातार मिल रहा है, जो न सिर्फ नदी बल्कि जमीन के नीचे के भू-जल को भी प्रदूषित कर रहा है.

भूजल पर बढ़ रहा खतरा: डॉ. राजेंद्र सिंह के अनुसार, यमुना में गिरने वाला प्रदूषित जल धीरे-धीरे जमीन में रिसकर भूजल को प्रदूषित कर रहा है. दिल्ली का भूजल भंडार पहले ही दबाव में है और अब उसमें सीवेज व इंडसट्रियल एफ्लुएंट के अंश मिल रहे हैं. उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि एक समय साबी नदी वजीराबाद के पास यमुना में स्वच्छ जल लेकर मिलती थी, लेकिन अब उसका स्वरूप नाले (नजफगढ़ ड्रेन) में बदल गया है. उन्होंने कहा कि नदियों का नालों में बदलना, पर्यावरणीय अव्यवस्था व भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है.

प्रदूषित यमुना नदी
प्रदूषित यमुना नदी (ETV Bharat)

जनस्वास्थ्य से यमुना की सेहत से सीधा संबंध: उन्होंने चेताया कि यमुना की सेहत व दिल्लीवासियों की सेहत के बीच गहरा संबंध है. अगर नदी और भूजल प्रदूषित रहेंगे तो अस्पतालों व दवाओं के बावजूद बीमारियों का बोझ कम नहीं होगा. उन्होंने अरावली क्षेत्र और यमुना खादर को दिल्ली के दो प्रमुख मैक्रो क्लाइमेट जोन बताते हुए कहा कि इन दोनों पारिस्थितिक क्षेत्रों को एक साथ पुनर्जीवित करना होगा. अरावली भूजल पुनर्भरण (रिचार्ज) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यमुना का बाढ़क्षेत्र प्राकृतिक शोधन तंत्र का काम करता है.

इस तरह हवा पर भी असर: जल प्रदूषण का संबंध वायु गुणवत्ता से भी जुड़ा है. सूखते जलस्रोत, नष्ट होते हरित क्षेत्र व प्रदूषित सतही जल शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे धूल, स्मॉग व प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जाती है. समाधान बहुआयामी हैं. नालों का डायवर्जन, विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट, पुनर्चक्रण आधारित जल उपयोग, बाढ़क्षेत्र संरक्षण, अरावली पुनर्जीवन व पारदर्शी निगरानी प्रणाली आदि. उनका संदेश साफ है. नदी को परियोजना नहीं, जीवित पारिस्थितिकी तंत्र मानकर इलाज करना होगा. दिल्ली के लिए ये चेतावनी भर नहीं, बल्कि भविष्य की सेहत व अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है.

