रतलाम में एमएसएमई मंत्री का घेराव करने जा रहे थे युवा, NSUI कार्यकर्ताओं पर चली वाटर कैनन
रतलाम एनएसयूआई ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन और मंत्री चैतन्य काश्यप के घर के आवास का घेराव करने का किया गया था आह्वान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 7:25 PM IST
रतलाम: रतलाम में मंगलवार को एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के घर का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोक दिया. बैरिकेड लांघ कर एनएसयूआई कार्यकर्ता एमएसएमई मंत्री के घर की तरफ बढ़ रहे थे. जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर भीड़ को तितर- बितर कर दिया.
कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई की तरफ से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन और मंत्री चैतन्य काश्यप के घर के आवास का घेराव करने का आह्वान किया गया था. जिसके लिए पुलिस ने पहले से ही स्टेशन रोड क्षेत्र की घेराबंदी कर कार्यकर्ताओं को दिलबहार चौराहे पर ही रोक लिया.
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के घर का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता
दरअसल 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं नेता एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप को ज्ञापन देने उनके आवास पर पहुंचे थे. जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता आगे जाना चाहते थे जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल दिया. एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई थी.
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कांग्रेस कार्यकर्ता दो बत्ती चौपाटी पर एकत्रित होकर जैसे ही मंत्री कश्यप के स्टेशन रोड स्थित निवास के सामने पहुंचे, नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाइश देने के बावजूद कार्यकर्ता नहीं माने. इसके बाद पुलिस-प्रशासन ने वाटर कैनन चलाकर कार्यकर्ताओं को तितर बितर कर दिया. पुलिस ने एनएसयूआई के अध्यक्ष नितेश शर्मा को भी हिरासत में लिया है.
कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर सरकार से समस्याओं के निराकरण की मांग की
कार्यकर्ता ने शहर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर, राज्य सरकार से विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है. वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने कहा, "कार्यकर्ताओं को समझाया गया लेकिन जब वे बैरिकेड तोड़ने का प्रयास करने लगे तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया.
एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस के नेता मयंक जाट और पार्षद हितेश पैमाल सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मांगे नहीं माने जाने पर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किए जाने की बात कही है.