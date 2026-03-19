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गुड़ी पड़वा से एमपी में वॉटर बॉडीज होंगे रीचार्ज, मोहन ने बताया- नदी के मायके में ऐसे बदलेगी पानी की कहानी

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश. प्रदेश में लगातार तीसरे वर्ष गुड़ी पड़वा से लेकर गंगा दशमी तक चलाया जा रहा जल गंगा संवर्धन अभियान.

CM Mohan yadav
सीएम डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 5:50 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने आज गुड़ी पड़वा से लेकर गंगा दशहरा तक पूरे प्रदेश के कुएं, बावड़ी, नदी- पोखर और तालाबों को बरसात से पहले रीचार्ज करने अभियान छेड़ा है. ये अभियान का तीसरा वर्ष है. इस वर्ष सरकार ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से जल स्रोतों के लिए जरूरी निर्माण और उनके विकास और विस्तार का बजट रखा है.

भोपाल में नवसंवत्सर विक्रम संवत की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश. प्रदेश में लगातार तीसरे वर्ष गुड़ी पड़वा से लेकर गंगा दशमी तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें तीन महीने लगातार जल स्रोतों पर काम होने जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इस्कॉन मंदिर, इंदौर के तालाब में गंगा जल अर्पित कर जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की.

ताकि सहेजी जाए बूंद-बूंद, मध्य प्रदेश में तीन महीने ये अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विक्रम संवत के साथ ही नया वर्ष शुरू होता है. कई राज्यों में इसके कई प्रकार से नाम है. चेटीचंड भी है नवरोज भी करते हैं. गुड़ी पड़वा के साथ चैत्र नवरात्र में शक्ति की आराधना का पर्व भी शुरू होता है. मैं आप सभी के लिए इस नवरात्रि में मंगल कामना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो. उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़़वा से लेकर गंगा दशमी तक तीन महीने लगातार हम जल स्रोतों पर काम करेंगे.

गुड़ी पड़वा से हम ये काम हाथ में ले रहे हैं. मध्य प्रदेश के जितने भी नदी तालाब पोखर हैं.. प्राचीन जलस्त्रोत हैं, उन्हें रिचार्ज किया जाएगा ताकि जल संरक्षण के साथ ही कल का संवर्धन हो सके. ये लगातार हमारी सरकार का तीसरा वर्ष है. इसके पहले भी दो साल लगातार हमने ये प्रयास किया है, जिसकी नतीजे भी आए हैं.

आम लोगों से अपील, हाथ जुड़ेंगे नदिया मुस्कुराएंगी

आज से प्रारंभ हुए अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जनसहभागिता से जल एवं जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे. अभियान का समापन 30 जून 2026 को होगा. डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को पानी बचाने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ना होगा. तभी मध्य प्रदेश जल संचयन और प्रबंधन में देश का एक आदर्श मॉडल बनेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलगत जरूरतों की पूर्ति और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा की मंशा से मध्य प्रदेश सरकार ने ये अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि कि जल संरक्षण एक सामाजिक आंदोलन है. प्रदेश की जनता, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न शासकीय विभागों की साझेदारी से यह अभियान मध्य प्रदेश में जल संवर्धन में नई मिसाल बनेगा.

पहले फेज में 2.79 लाख, दूसरे चरण में 64 हजार से ज्यादा वॉटर बॉडीज़ बनीं

मध्य प्रदेश में सरकार ने 2024 में राज्यस्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का पहला चरण शुरू किया था. इसमें कुल 2.79 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया. इनमें प्रमुख रूप से तालाब निर्माण एवं पुनर्जीवन, कुएं और बावड़ियों की मरम्मत, नहर निर्माण, सूखी नदियों का पुनर्जीवन एवं जल संरक्षण से जुड़ी अन्य संरचनाएं शामिल हैं.

2025 में चलाए गए अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश में 72 हजार 647 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त 64 हजार 395 जल संरचनाओं का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है. इन कार्यों के अंतर्गत खेत तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम, नहर, कुएं, बावड़ियां तथा अन्य जल संचयन संरचनाएं बनाई जा रही हैं.

2026 में होंगे 2500 करोड़ से ज्यादा के काम

जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण में इस वर्ष और भी व्यापक लक्ष्य तय किए गए हैं. इसके लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं. इस वर्ष जिन प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, उनमें नए तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का पुनर्जीवन, कुएं और बावड़ियों की मरम्मत, नहरों का निर्माण और सुधार, सूखी नदियों का पुनर्जीवन तथा भू-जल पुनर्भरण के लिए संरचनाओं का निर्माण शामिल है. इसके लिए 2500 करोड़ का बजट तय किया गया है.

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