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रांची में मानसून की बारिश का असर, राजधानी के तीनों डैम में पानी लबालब!

मानसून की बारिश में रांची के जलाशयों में पानी लबालब भर गया है, जो एक अच्छा संकेत है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

water bodies filled with rain during monsoon in Ranchi
मानसून की बारिश में पानी से भरे रांची के जलाशय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 6:39 PM IST

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रांची: इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से झारखंड में भी सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही थी. मानसून में बारिश से खेती के साथ-साथ राज्य के तालाबों में भी कम पानी जमा होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी. लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने कई सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश हुई है.

मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड में इस वर्ष अभी तक सामान्य मानसून बारिश 698 mm हुई है जो सामान्य से 10% कम है, यह सामान्य बारिश की श्रेणी में आता है. रांची में सामान्य वर्षापात 794.8mm की तुलना में 829.1mm बारिश हुई है जो सामान्य से 04% ज्यादा है.

रांची जिला में सामान्य से अधिक वर्षा का असर राजधानी रांची के तीनों डैमों के जलस्तर पर दिख रहा है. हटिया, रुक्का और कांके डैम में पर्याप्त पानी है. कांके डैम का जलस्तर बनाए रखने के लिए तीन-तीन बार फाटक खोलना पड़ा है. जुलाई और अगस्त में हुई अच्छी बारिश ने राजधानीवासियों को अगले मानसून तक पेयजल की चिंता से मुक्ति दिला दी है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः मानसून की बारिश से पानी से भरे रांची के जलाशय (ETV Bharat)

राजधानी रांची में मुख्यरूप से जलापूर्ति हटिया, कांके और रुक्का डैम से की जाती है. इस वर्ष 28 अगस्त तक कांके डैम का जलस्तर सामान्य से ज्यादा होने की वजह से तीन बार खोला गया है. वहीं हटिया डैम का फाटक खोलने की नौबत तो इस वर्ष नहीं आयी है पर इस डैम में भी 28 अगस्त को 33 फीट 04 इंच फीट पानी जमा है जबकि इसकी क्षमता 38-39 फीट की है.

हटिया डैम के सहायक अभियंता देवानंद बताते हैं कि इस वर्ष में डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया है और अगले मानसून तक किसी भी प्रकार की राशनिंग की जरूरत नहीं होगी. कांके डैम के एसडीओ प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले दिनों कांके डैम का जलस्तर अपने अधिकतम क्षमता 28 फीट को पार कर गया था. इस वजह से तीन बार जरूरत के हिसाब से फाटक खोलना पड़ा. उन्होंने फोन पर बताया कि 28 अगस्त के डेट में कांके डैम लबालब भरा हुआ है डैम में 26 फीट 07 इंच पानी है.

water bodies filled with rain during monsoon in Ranchi
पानी से भरे रांची के जलाशय (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि विभाग के कर्मचारी पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं. कांके डैम प्लांट के इंचार्ज नागेंद्र कुमार सिंह कहते हैं कि कांके डैम में पर्याप्त पानी है और फिल्टरेशन का काम भी सुचारू रूप से किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अगले मानसून तक पानी की कोई कमी नहीं होगी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता एवं एसडीओ जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं.

रुक्का डैम में 28 अगस्त को 32 फीट 06 इंच पानी

राजधानी रांची में जलापूर्ति को लेकर सबसे महत्वपूर्ण डैम रुक्का डैम में भी पर्याप्त पानी जमा हो गया है. रुक्का डैम के एडीओ संजीत ने बताया कि उनके डैम में भी पर्याप्त मात्रा में पानी है. 28 अगस्त को डैम का जलस्तर 32 फीट 6 इंच है, इसे बढ़िया माना जा सकता है.

water bodies filled with rain during monsoon in Ranchi
मानसून की बारिश में पानी से भरे रांची के जलाशय (ETV Bharat)

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बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ा
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