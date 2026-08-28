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रांची में मानसून की बारिश का असर, राजधानी के तीनों डैम में पानी लबालब!

रांची: इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से झारखंड में भी सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही थी. मानसून में बारिश से खेती के साथ-साथ राज्य के तालाबों में भी कम पानी जमा होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी. लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने कई सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश हुई है.

मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड में इस वर्ष अभी तक सामान्य मानसून बारिश 698 mm हुई है जो सामान्य से 10% कम है, यह सामान्य बारिश की श्रेणी में आता है. रांची में सामान्य वर्षापात 794.8mm की तुलना में 829.1mm बारिश हुई है जो सामान्य से 04% ज्यादा है.

रांची जिला में सामान्य से अधिक वर्षा का असर राजधानी रांची के तीनों डैमों के जलस्तर पर दिख रहा है. हटिया, रुक्का और कांके डैम में पर्याप्त पानी है. कांके डैम का जलस्तर बनाए रखने के लिए तीन-तीन बार फाटक खोलना पड़ा है. जुलाई और अगस्त में हुई अच्छी बारिश ने राजधानीवासियों को अगले मानसून तक पेयजल की चिंता से मुक्ति दिला दी है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः मानसून की बारिश से पानी से भरे रांची के जलाशय (ETV Bharat)

राजधानी रांची में मुख्यरूप से जलापूर्ति हटिया, कांके और रुक्का डैम से की जाती है. इस वर्ष 28 अगस्त तक कांके डैम का जलस्तर सामान्य से ज्यादा होने की वजह से तीन बार खोला गया है. वहीं हटिया डैम का फाटक खोलने की नौबत तो इस वर्ष नहीं आयी है पर इस डैम में भी 28 अगस्त को 33 फीट 04 इंच फीट पानी जमा है जबकि इसकी क्षमता 38-39 फीट की है.

हटिया डैम के सहायक अभियंता देवानंद बताते हैं कि इस वर्ष में डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया है और अगले मानसून तक किसी भी प्रकार की राशनिंग की जरूरत नहीं होगी. कांके डैम के एसडीओ प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले दिनों कांके डैम का जलस्तर अपने अधिकतम क्षमता 28 फीट को पार कर गया था. इस वजह से तीन बार जरूरत के हिसाब से फाटक खोलना पड़ा. उन्होंने फोन पर बताया कि 28 अगस्त के डेट में कांके डैम लबालब भरा हुआ है डैम में 26 फीट 07 इंच पानी है.