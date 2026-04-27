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देवघर के स्कूलों में बजेंगे वाटर बेल, बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए प्रशासन की पहल

चिलचिलाती धूप से छात्र-छात्राएं परेशान ( Etv Bharat )