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बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगी जलधारी, भीषण गर्मी में मिलेगी राहत

काशी विश्वनाथ की सभी आरतियों में, मंगला, भोग आरती, सप्त ऋषि आरती के दौरान भगवान का फव्वारा से अभिषेक होता है.

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बाबा काशी विश्वनाथ धाम में गर्मी से राहत के लिए लगा फव्वारा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 12:19 PM IST

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वाराणसी: गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियम अनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम.’ पवित्र अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में परंपरा अनुसार गर्मी के चलते, श्री विश्वेश्वर शिवलिंग को शीतलता प्रदान करने के लिए मंगलवार से फव्वारा सेवा का शुभारंभ किया गया है. ये व्यवस्था रक्षाबंधन तक हर रोज निरंतर रूप से बाबा की सेवा में समर्पित रहेगी. काशी में बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलधारी लगाई जाती है, जिसमें गंगाजल की अटूट जल की धारा से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया जाता है.

काशी विश्वनाथ धाम. (Video Credit; ETV Bharat)

जलधारी का ये आयोजन काशी में भगवान विश्वनाथ के भक्तों की आस्था का प्रतीक है. 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर प्रारंभ होकर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक अनवरत फव्वारा के माध्यम से अभिषेक होता रहेगा. भगवान शिव को जलाधिनाथ कहा जाता है. ऐसे भगवान विश्वनाथ जो नीलकंठ कहे जाते हैं, गर्मी की अधिकता के कारण उनके ऊपर यह जलाभिषेक की परंपरा लगातार चलती आ रही है.

श्रावण मास की पूर्णिमा तक होगा जलाभिषेक: मंदिर के अर्चक पंडित श्री कांत कहते हैं, ‘गंगा के तरंग से, जिनकी जटाएं रमणीयता को, सुंदरता को, मनोहरता को, मधुरता को प्राप्त होती हों, गौरी जिनके वाम भाग में सदा सर्वदा विराजती हों, नारायण के प्रिय, अनंग अर्थात् कामदेव के अहंकार को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ की परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर जल की धारा से फव्वारा से भगवान को अभिषेक का प्रावधान होता है.

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दरबार में लगा जलधारी (Photo Credit; ETV Bharat)

श्री काशी विश्वनाथ की सभी आरतियों में अभिषेक: उन्होंने बताया, श्री काशी विश्वनाथ की सभी आरतियों में, मंगला आरती के दौरान भी अभिषेक में, भोग आरती में भी अभिषेक, सप्त ऋषि आरती के दौरान भगवान का फव्वारा से अभिषेक होता है. श्रृंगार आरती में भी जब अभिषेक होता है, तो उस समय भी फव्वारा के माध्यम से भगवान को अभिषेक होता है. इसके अतिरिक्त मध्याह्न में भी जब गर्मी की अधिकता होती है तो भगवान के ऊपर निरंतर यह जल की धारा प्रवाहित होती है. यह मान्यता है कि भगवान नीलकंठ ने जो अपने कंठ में विष धारण कर लिया है, उस विष के शमन के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए यह परंपरा, यह मान्यता हम लोग मानते हैं.

हर साल चलता है अनुष्ठान का यह कार्यक्रम: पंडित श्री कांत बताते हैं, अनुष्ठान का यह कार्यक्रम जो भगवान को समर्पित है, हर साल चलता है. आज अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर, आज के दिन से ही यह अनवरत जो फव्वारा के माध्यम से भगवान का अभिषेक चलता रहेगा. यह आज के ही दिन प्रारंभ हो रहा है. भगवान विष्णु को यदि अलंकार प्रिय है, तो देवाधिदेव महादेव को जल की धारा प्रिय है. इसी मान्यता को, इसी परंपरा को दृष्टि में रखकर के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर के और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक, रक्षाबंधन तक जल की धारा से अभिषेक अनवरत होता है.

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