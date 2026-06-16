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बिहार में रहस्यमयी कुआं, पानी और मिट्टी से चर्म रोग दूर होने का दावा, बंगाल-UP से भी आते हैं लोग

जमुई स्थित रहस्यमयी कुएं से पानी निकालते लोग ( ETV Bharat )