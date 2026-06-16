बिहार में रहस्यमयी कुआं, पानी और मिट्टी से चर्म रोग दूर होने का दावा, बंगाल-UP से भी आते हैं लोग
इस कुएं के पास बंगाल, यूपी और बिहार के विभिन्न जिलों से लोग पहुंच रहे हैं. हालांकि अबतक कोई वैज्ञानिक जांच नहीं हो पाई है.
Published : June 16, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 9:04 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई स्थित एक कुएं की चर्चा इन दिनों जोरों से हो रही है. यहां लोग अपनी प्यास बुझाने नहीं बल्कि चर्म रोग से मुक्ति पाने के लिए हर सप्ताह हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं. जिले के जमुई लखीसराय मार्ग पर मुख्यालय से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर जमुई प्रखंड के सतायन गांव के पास ये कुआं है. स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस कुएं के पानी और आसपास की मिट्टी में ऐसे गुण मौजूद है जिनसे कितना भी गंभीर पुराना चर्म रोग क्यों न हो वो दूर हो सकता है.
आस्था और अंधविश्वास का मेला: अब ये आस्था है या अंधविश्वास यह जांच का विषय है, लेकिन जमुई के इस कुएं के पास बंगाल, यूपी और बिहार के विभिन्न जिलों से लोग पहुंच रहे हैं. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर अब वहां कुएं पर मेला लगता है. हर सप्ताह हजारों लोग पहुंच रहे है. अभी तक ऐसी कोई वैज्ञानिक जांच पड़ताल नहीं हो पाई है, लेकिन आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है. लोग पूजा पाठ के बाद यहां की मिट्टी शरीर पर मल रहे हैं और कुएं के पानी से स्नान और आचमन कर रहे हैं.
रोजगार का बना साधन: प्रत्येक शनिवार और रविवार को यहां श्रद्धालुओं का मेला लगता है जो पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से कुएं, उसके पानी और आस-पास की मिट्टी की पूजा अर्चना करते है. ग्रामीण इसे वर्षो पुरानी परंपरा बता रहे हैं. स्थानीय आस्था या अंधविश्वास के सहारे लोगों की भीड़ बढती जा रही है. लेकिन विज्ञान के लिए यह विचार का विषय बन गया है. और यह कुआं अब स्थानीय लोगों के लिए आजिविका का साधन बन गया है जहां पूजा पाठ, खानपान, बाल्टी रस्सी, मिट्टी का गोला और गंदे कपडे़ की साफ सफाई के लिए शुल्क लिया जाता है.
लोगों की आपबीती: यहां पहुंचने वाले लोग कह रहे है कि यहां स्नान करने से उन्हें वाकई फायदा होता है. लोग एक दूसरे की जुबानी सुनकर पहुंच रहे हैं. उनका कहना है कि एक बार ये उपाय करके देख लेने में हर्ज क्या है. मौके पर लखीसराय की टुन्नी कुमारी ने बताया कि यहां कुएं के पानी से स्नान करने पर सबकुछ ठीक हो जाता है, इसलिए हमलोग भी आए है. हमें तो 10-15 साल पहले से ही पता था हमारी दादी यहीं की है उन्होंने बताया था. लोग यहां से ठीक होकर जा रहे है. पांच शनिवार और रविवार को नहाना होता है और अंतिम स्नान में पुराने कपड़े यहीं छोड़कर जाना होता है.
"सुनते है की यहां कुएं के पानी से स्नान करने पर सबकुछ ठीक हो जाता है इसलिए हमलोग भी आऐ है. हमारी दादी यहीं बगल की है वही बताई थीं हमलोग को 10-15 साल पहले से ही इसके बारे में पता था. यहां पर पांच शनिवार और रविवार को नहाना होता है और अंतिम स्नान में पुराना कपड़ा यहीं छोड़ देना होता है." - टुन्नी कुमारी, श्रद्धालु
पानी की कोई जांच नहीं हुई: अभी तक मिट्टी या कुएं के पानी की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है जिससे यह वैज्ञानिक रूप से साफ हो सके कि क्या वाकई यहां कोई औषधिय गुण मौजूद है. यहां पहुंचे मुंगेर के राजेश कुमार ने बताया कि किसी के जरिए मुझे मालूम हुआ की सतायन में एक कुआं है. मेरी बच्ची जब छ: साल की थी तभी से उसे स्किन की परेशानी थी. शरीर में फोंका-फोंका हो जाता था, मवाद बहता था बहुत इलाज कराए ठीक भी हो जाता था लेकिन बीमारी फिर से हो जाती थी.
"हम तो अंधविश्वास नहीं मानते..साक्षात हमारे सामने बच्ची ठीक हो रही है. सुना है की तीन या पांच स्नान करना पड़ता है. जिनको काफी पुरानी गंभीर बीमारी है उन्हे पांच से भी अधिक सप्ताह तक स्नान करना पडता है. जरूर से कुछ न कुछ ईश्वरीय गुण यहां के पानी में मिट्टी में है. विश्वास पर ही न लोग कैलाश पर्वत तक चले जाते है...फायदा हो रहा है तो आस्था है अंध विश्वास कैसे मान ले" - राजेश कुमार, श्रद्धालु
श्वेता रानी की आपबीती: वहीं मुंगेर से आई श्वेता रानी बताती हैं कि वह पांच साल से त्वचा रोग से पीड़ित थीं और दो वर्ष तक इलाज कराने और दवाइयां लेने के बावजूद स्थायी राहत नहीं मिली थी. उन्होंने बताया कि सतायन के कुएं की जानकारी मिलने के बाद यहां स्नान शुरू किया और नौ बार स्नान करने के बाद त्वचा रोज में काफी कमी महसूस हुई. उनके मुताबिक तीसरी बार स्नान करने के बाद ही इसका असर दिखने लगा था.
कन्हैया कुमार का मत: कोलकाता से पहुंचे कन्हैया कुमार भी इसी तरह का दावा करते हैं. उनका अनुभव भी दवाइयों के बेअसर होने के बाद का है. कन्हैया कुमार ने कहा कि दवाओं से कुछ समय के लिए राहत मिलती थी ,लेकिन समस्या दोबारा लौट आती थी. सतायन में मिट्टी लगाकर और कुएं के पानी से स्नान करने के बाद उन्हें काफी आराम मिला है.
डॉक्टर मनीष कुमार का बयान: वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि यह कहानी अंधविश्वास पर टिकी है. स्किन डिजीज एक तरीके का नहीं होता है. कई तरह की समस्याएं होती है. कोई भी दवाई अर्थ प्लांट और मिनरल के इनग्रिडिएंट से बनाई जाती है जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं.
"ये पॉसिबल है कि आसपास के एरिया में कुछ ऐसे इनग्रिडिएंट्स हों जो एलोपैथ में इस्तेमाल होते हों स्किन डिजीज के लिए.. जिसकी वजह से टेंपरेरी रिलीफ मिल सकती है लेकिन उसे इलाज के तरीके से नहीं सोच सकते हैं उसका यूज़ करने पर आप 10-15 दिन के लिए ठीक हो जाएंगें लेकिन बीमारी फिर बढ़ सकती है." - डॉ. मनीष कुमार
वैज्ञानिक जांच की मांग: चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार ने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि क्योंकि वहां पर मिट्टी लगाकर नहा रहे हैं.. बीमारी से राहत पा रहे हैं. इस वजह से नई बीमारी आने का भी खतरा हो सकता है क्योंकि मिट्टी में कई तरह के वर्म और बैक्टीरिया हो सकते हैं. अंधविश्वास से दूर होकर इन सब बातों पर भरोसा करें और हम चाहेंगे कि वहां की मिट्टी और पानी की जांच कराई जाए जिससे पूरा मामला सामने आ सके.
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