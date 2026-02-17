ETV Bharat / state

मिहिजाम नगर परिषद के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का हाल बदहाल, पानी से लेकर नाली की समस्या

मिहिजाम नगर परिषद के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का हाल बदहाल है. यहां के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है.

water-and-sewerage-problems-in-ward-no-1-2-and-3-of-mihijam-municipal-council
ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 17, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: मिहिजाम नगर परिषद के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का हाल बेहाल है. वार्ड के लोगों को पीने का पानी, नाली, सड़क और गंदगी की समस्या से जूझना पड़ता है. चुनाव आते जाते हैं, प्रत्याशी चुने जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. यहां के लोगों को पीने का पानी, गंदगी, साफ सफाई, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है. मिहिजाम नगर परिषद के होने वाले अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर प्रत्याशी पूरे रेस में हैं और चुनाव जीतने को लेकर वार्ड बॉय घर-घर जाकर जनसंपर्क चला रहे हैं और समस्या का निदान करने, वादा निभाने का वादा कर रहे हैं.

इन समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों को कहना है कि आज भी नाली, सड़क, पीने का पानी, साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधा नसीब नहीं हो पा रही है. सड़क तो बना दिया गया लेकिन नाली नहीं बनाई गई. कहीं-कहीं नाली ही नहीं है तो कहीं सड़क भी नहीं है. इलाके में चापाकल है लेकिन खराब रहता है. इसके अलावा लाखों रुपये की लागत से सोलर लाइट लगाया गया है, लेकिन वह लाइट कहीं जला है तो कहीं नहीं जला.

water-and-sewerage-problems-in-ward-no-1-2-and-3-of-mihijam-municipal-council
सड़क पर फैली गंदगी (ETV BHARAT)

अमोई गांव जो वार्ड नंबर 1 में आता है. यह गांव आदिवासी क्षेत्र है. यहां के लोगों का कहना है कि यहां पीने के पानी के लिए काफी परेशान होना पड़ता है. चापाकल है लेकिन ज्यादातार खराब ही रहता है. अभी चुनाव का समय आया है तो चापाकल को ठीक करा लिया गया है. स्ट्रीट लाइट नियमित रूप से नहीं जलते हैं.

water-and-sewerage-problems-in-ward-no-1-2-and-3-of-mihijam-municipal-council
इलाके में पानी टंकी (ETV BHARAT)

नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 का हाल यह है कि यहां के लोगों को साफ-सफाई करने के लिए खुद पैसा देना पड़ता है. यहां गंदगी फैली रहती है. वार्ड नंबर 3 के लोगों को पानी के लिए काफी तरसना पड़ता है. वार्ड के लोग बताते हैं कि वार्ड नंबर 3 में पानी है ही नहीं. गर्मी में और परेशानी बढ़ जाती है. यहां टंकी बनी हुई है, लेकिन बेकार पड़ी है. क्योंकि बोरिंग भी कभी कभी खराब हो जाता है. जरूरत पड़ने पर बाहर से उन्हें पानी टैंकर से लाना पड़ता है.

ये भी पढ़ें: मिहिजाम नगर परिषद में कचरे के ढेर से लोग परेशान, मूलभूत सुविधा से वंचित हैं लोग

10 सालों से भटक रहा विकास! रामगढ़ के वार्ड 20 से 23 तक मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी

निकाय चुनाव: गिरिडीह के वार्ड एक हो या दो समस्या एक समान, घर तक नहीं पहुंच रहा नल का पानी

TAGGED:

मिहिजाम नगर परिषद
झारखंड में नगर निगम चुनाव
MUNICIPAL ELECTIONS
JAMTARA
MUNICIPAL ELECTIONS IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.