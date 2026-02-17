ETV Bharat / state

मिहिजाम नगर परिषद के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का हाल बदहाल, पानी से लेकर नाली की समस्या

जामताड़ा: मिहिजाम नगर परिषद के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का हाल बेहाल है. वार्ड के लोगों को पीने का पानी, नाली, सड़क और गंदगी की समस्या से जूझना पड़ता है. चुनाव आते जाते हैं, प्रत्याशी चुने जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. यहां के लोगों को पीने का पानी, गंदगी, साफ सफाई, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है. मिहिजाम नगर परिषद के होने वाले अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर प्रत्याशी पूरे रेस में हैं और चुनाव जीतने को लेकर वार्ड बॉय घर-घर जाकर जनसंपर्क चला रहे हैं और समस्या का निदान करने, वादा निभाने का वादा कर रहे हैं.

इन समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों को कहना है कि आज भी नाली, सड़क, पीने का पानी, साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधा नसीब नहीं हो पा रही है. सड़क तो बना दिया गया लेकिन नाली नहीं बनाई गई. कहीं-कहीं नाली ही नहीं है तो कहीं सड़क भी नहीं है. इलाके में चापाकल है लेकिन खराब रहता है. इसके अलावा लाखों रुपये की लागत से सोलर लाइट लगाया गया है, लेकिन वह लाइट कहीं जला है तो कहीं नहीं जला.

सड़क पर फैली गंदगी (ETV BHARAT)

अमोई गांव जो वार्ड नंबर 1 में आता है. यह गांव आदिवासी क्षेत्र है. यहां के लोगों का कहना है कि यहां पीने के पानी के लिए काफी परेशान होना पड़ता है. चापाकल है लेकिन ज्यादातार खराब ही रहता है. अभी चुनाव का समय आया है तो चापाकल को ठीक करा लिया गया है. स्ट्रीट लाइट नियमित रूप से नहीं जलते हैं.