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Protest on Public Issues : कुचामन में विधायक मुकेश भाकर का हल्लाबोल, चूरू में कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कुचामन-चूरू में कांग्रेस का हल्लाबोल... ( ETV Bharat Kuchaman-Churu )

कुचामनसिटी/चूरू: डीडवाना जिले के लाडनूं में व्याप्त पानी व बिजली की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को विधायक मुकेश भाकर ने हल्ला बोल दिया. मुकेश भाकर की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विधायक ने एसडीएम कार्यालय के सामने पानी की मटकियां फोड़कर और विरोध जताया. वहीं, जन समस्याओं को लेकर सादुलपुर में कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए जनसभा और आक्रोश रैली का आयोजन किया. लाडनूं में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन : प्रदर्शन के दौरान लाडनूं विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन किया. इस मौके पर विधायक मुकेश भाकर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर सुनाई. उन्होंने आरोप लगाया कि लाडनूं शहर में पिछले कई दिनों से पानी की भयंकर समस्या व्याप्त है. विधायक मुकेश भाकर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kuchaman) शहर के अनेक इलाकों में भीषण पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो रखी है. अनेक इलाकों में 8 से 10 दिनों के अंतराल से पानी दिया जा रहा है और जो पानी सप्लाई हो रहा है, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा. जिससे समूचे क्षेत्र की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है. वहीं, बिजली विभाग की ओर से भी अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है. जबकि भीषण गर्मी का दौर भी जारी है. इसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे हर वर्ग परेशान है. विधायक ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जलदाय मंत्री डीडवाना जिले के प्रभारी मंत्री हैं और गांव-गांव में घूमकर साफा पहनने में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हीं के सामने पूरा जिला पेयजल किल्लत से जूझ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. इस दौरान मौके पर विधायक व जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच तहसील कार्यालय में बैठक हुई. जिसमें जलदाय विभाग के अधिकारियों ने नहरबंदी के कारण पेयजल की कमी का हवाला देते हुए प्रभावित स्थानों पर शीघ्र पेयजल समस्या का समाधान करने और अत्यधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया. वहीं, विधायक ने चेतावनी दी कि अगर पांच दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल की जाएगी. पढ़ें : राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का उग्र विरोध, मदन राठौड़ बोले- 'एक दिन का प्रदर्शन नहीं, जन आंदोलन बनाएंगे'