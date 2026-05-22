ETV Bharat / state

Protest on Public Issues : कुचामन में विधायक मुकेश भाकर का हल्लाबोल, चूरू में कांग्रेस ने सरकार को घेरा

पानी-बिजली की समस्या को लेकर कुचामनसिटी में विधायक मुकेश भाकर ने मटकियां फोड़कर जताया विरोध. चूरू में सड़कों पर उतरी कांग्रेस...

Congress Protest
कुचामन-चूरू में कांग्रेस का हल्लाबोल... (ETV Bharat Kuchaman-Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 4:50 PM IST

|

Updated : May 22, 2026 at 5:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी/चूरू: डीडवाना जिले के लाडनूं में व्याप्त पानी व बिजली की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को विधायक मुकेश भाकर ने हल्ला बोल दिया. मुकेश भाकर की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विधायक ने एसडीएम कार्यालय के सामने पानी की मटकियां फोड़कर और विरोध जताया. वहीं, जन समस्याओं को लेकर सादुलपुर में कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए जनसभा और आक्रोश रैली का आयोजन किया.

लाडनूं में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन : प्रदर्शन के दौरान लाडनूं विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन किया. इस मौके पर विधायक मुकेश भाकर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर सुनाई. उन्होंने आरोप लगाया कि लाडनूं शहर में पिछले कई दिनों से पानी की भयंकर समस्या व्याप्त है.

विधायक मुकेश भाकर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kuchaman)

शहर के अनेक इलाकों में भीषण पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो रखी है. अनेक इलाकों में 8 से 10 दिनों के अंतराल से पानी दिया जा रहा है और जो पानी सप्लाई हो रहा है, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा. जिससे समूचे क्षेत्र की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है. वहीं, बिजली विभाग की ओर से भी अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है. जबकि भीषण गर्मी का दौर भी जारी है. इसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे हर वर्ग परेशान है.

विधायक ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जलदाय मंत्री डीडवाना जिले के प्रभारी मंत्री हैं और गांव-गांव में घूमकर साफा पहनने में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हीं के सामने पूरा जिला पेयजल किल्लत से जूझ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. इस दौरान मौके पर विधायक व जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच तहसील कार्यालय में बैठक हुई. जिसमें जलदाय विभाग के अधिकारियों ने नहरबंदी के कारण पेयजल की कमी का हवाला देते हुए प्रभावित स्थानों पर शीघ्र पेयजल समस्या का समाधान करने और अत्यधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया. वहीं, विधायक ने चेतावनी दी कि अगर पांच दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल की जाएगी.

पढ़ें : राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का उग्र विरोध, मदन राठौड़ बोले- 'एक दिन का प्रदर्शन नहीं, जन आंदोलन बनाएंगे'

चूरू में सड़कों पर कांग्रेस : जन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को सादुलपुर में कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए जनसभा और आक्रोश रैली का आयोजन किया. चूरू सांसद राहुल कस्वां के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बिजली, पेयजल, चिकित्सा, सफाई व्यवस्था और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा.

मुख्य बाजार में आयोजित जनसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शहर के विभिन्न मार्गों से आक्रोश रैली निकाली. रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जन समस्याओं के समाधान की मांग उठाई. सभा और रैली में पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज मेघवाल, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, रफीक मंडेलिया सहित जिलेभर के कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

चूरू में सड़कों पर कांग्रेस, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Churu)

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा कि यह जनसभा शहर और ग्रामीण क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को लेकर आयोजित की गई है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है और नगर पालिका व्यवस्था बदहाल हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में आमजन की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा.

पढ़ें : जोधपुर संभाग में जल संकट: गहलोत का मुख्यमंत्री भजनलाल को पत्र, 'वॉटर ट्रेन' शुरू करने की मांग की

चूरू सांसद राहुल कस्वां ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब सरकार शहर की मूलभूत समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पा रही तो विकास के दावे करना बेईमानी है. उन्होंने कहा कि लोग पानी की एक-एक बूंद और बिजली के लिए तरस रहे हैं. शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में बनी पेयजल टंकियां आज तक शुरू नहीं की गई हैं.

राहुल कस्वां ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जनता अब सरकार की कथनी और करनी का अंतर समझ चुकी है. तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि उनका चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं था और जनता ने उन्हें भारी समर्थन देकर इतिहास रचने का काम किया. उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में केवल रिबन काटने की राजनीति हो रही है, जबकि धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा.

Last Updated : May 22, 2026 at 5:11 PM IST

TAGGED:

PROTEST IN CHURU
MUKESH BHAKAR ON BJP GOVT
PUBLIC ISSUES IN KUCHAMAN
सड़कों पर कांग्रेस
WATER CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.