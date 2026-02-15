ETV Bharat / state

10 सालों से भटक रहा विकास! रामगढ़ के वार्ड 20 से 23 तक मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी

वहीं, वार्ड 21 वार्ड 22 वार्ड 23 में पड़ने वाले सीसीएल क्षेत्र में एनओसी तो नहीं मिलता लेकिन जहां-तहां सड़क के किनारे पेवर ब्लॉक नाली का निर्माण और मॉड्यूलर शौचालय बनाया गया है लेकिन मॉड्यूलर टॉयलेट का हाल पूरे इलाके में खराब है. रेलवे और सीसीएल इलाकों में पड़ने वाले नगर परिषद द्वारा पानी, सड़क, नाली का निर्माण नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वार्ड 21 और 23 में भी हालात अलग नहीं हैं. वार्ड 23 की मस्जिद कॉलोनी, जहां कुछ हिस्सा रेलवे भूमि में पड़ता है, वहां भी पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं वर्षों से अधूरी हैं. वार्ड 23 में रेलवे की जमीन पर रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए नगर परिषद को एनओसी नहीं मिलती, जिसके कारण मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

नगर परिषद क्षेत्र में स्थित सीसीएल अपने क्वार्टरों में सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराता है, लेकिन कई जगहों पर गंदगी का अंबार, टूटी नालियां और साफ-सफाई की लचर व्यवस्था नगर परिषद की भूमिका पर सवाल उठाती है. वार्ड 20 के कई मोहल्ले आज भी उपेक्षित हैं. यहां के लोगों का कहना है कि नगर परिषद से उन्हें न तो नियमित पानी मिल रहा है, न ही नालियों की सफाई और कचरा उठाव की व्यवस्था है.

बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत नगर परिषद के वार्ड नंबर 20, 21, 22 और 23 में विकास की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है. वार्ड 22 का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा सीसीएल कॉलोनी में आता है. वार्ड 21 का करीब 25 प्रतिशत और वार्ड 23 का लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र भी सीसीएल क्वार्टरों में शामिल है. कागजों में ये इलाके शहरी क्षेत्र हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मूलभूत सुविधाओं की कमी साफ दिखाई देती है.

रामगढ़: 10 वर्षों से विकास घूम रहा है, यह व्यंग्य यहां की वास्तविकता बन चुका है. शहरी क्षेत्र का दर्जा होने के बावजूद अगर लोग पानी, नाली और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं तो यह नगर परिषद की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है. अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इन आवाजों को सुनते हैं या फिर विकास की गाड़ी यूं ही कागजों पर घूमती रहेगी.

वार्ड नंबर 20 की रहने वाली शहदून निशा कहती हैं कि नगर क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है. नाली बना दी गई है लेकिन नाली की सफाई के लिए कोई नहीं आता है. अभी बिजली का पोल नया लग रहा था, जो नाली में ही बिजली का खंभा लगा दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास नहीं है. पानी की सुविधा आज तक नगर परिषद द्वारा नहीं मुहैया कराई गई है. कब्रिस्तान व मदरसा में बाउंड्री नहीं कराई गई.

क्या कहते हैं स्थानीय लोग

वहीं, वार्ड नंबर 21 के आजाद उरांव ने बताया कि यह उरलुंग क्षेत्र है नगर की कोई भी सुविधा यहां नहीं है. आज तक यहां सफाई करने वाला कोई नहीं आया है. किसी तरह का कोई जल मीनार नहीं लगाया गया है और न ही कहीं शौचालय बनाया गया है. आज तक हमलोगों के घरों तक नल से पानी नहीं पहुंचा है. हमलोग आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं हैं कि होल्डिंग टैक्स दे पाएं.

नगर परिषद के लोग 2016 से होल्डिंग टैक्स जोड़ रहे हैं जो कि हम लोगों के लिए देना काफी मुश्किल है. वे कहते हैं कि गांव वाले इलाके को शहर में जोड़ दिया गया है, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं दी गई है. नगर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि आज तक उनको शौचालय नहीं मिला है. पूरे मोहल्ले में पानी की दिक्कत है. बिजली आई है लेकिन उसका भी रुपया लगता है.

इलाके में नाले की समस्या (ETV BHARAT)

डॉ मनोज अगरिया ने बताया कि 10 साल से सुन रहे हैं विकास होगा, लेकिन सड़क, नाली और सफाई की स्थिति जस की तस है. खेती योग्य जमीन पर भी होल्डिंग टैक्स ज्यादा है. जबकि खेती योग्य जमीन पर होल्डिंग टैक्स से छूट मिलना चाहिए था. बिजली के पोल पर लाइट लगा दिया गया है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है. कई स्थानों के सड़क की स्थिति जर्जर है. नाली का पानी सड़कों पर बहता रहता है. सीसीएल कॉलोनी कहकर नगर परिषद जिम्मेदारी से बच नहीं सकता. जब टैक्स और शहरी क्षेत्र का दर्जा है, तो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए.

अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं: स्थानीय

वहीं, नीरज बेदिया ने कहा कि हम लोगों को पूरे इलाके में काफी परेशानी है. नाली आधी अधूरी बनी हुई है. नाली में गंदगी का अंबार है, जिसे कोई भी साफ करने नहीं आता है. किसी तरह की कोई सुविधा नगर परिषद की ओर से हम लोगों को नहीं मिलती है. आज तक पानी तो मिला ही नहीं.

शौचालय में साफ-सफाई की कमी (ETV BHARAT)

अशोक बेदिया और शत्रुध्न बेदिया का कहना है कि हम नगर परिषद क्षेत्र में हैं, लेकिन हमें आज तक पानी और सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं मिली. बोलने के बावजूद सफाई कर्मी नहीं आते हैं. यदि किसी के यहां कोई कार्यक्रम होता है, तो उसका सारा कचरा इधर-उधर उड़ते रहता है लेकिन नगर परिषद को बोलने के बाद भी इसकी साफ सफाई नहीं होती है. सामुदायिक शौचालय तो इस पूरे इलाके में दिखता ही नहीं है. नगर परिषद को कई बार सूचना दी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ.

