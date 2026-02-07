ETV Bharat / state

राजधानी के पॉश इलाके वार्ड नंबर 25 का हाल बदहाल, पानी-गंदगी की समस्या से सालों भर जूझती है जनता

रांची नगर निगम का वार्ड नंबर 25 पॉश इलाका माना जाता है, फिर भी यहां पानी और सफाई की समस्या बनी हुई है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 11:57 AM IST

रांची: नगर निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों गहमागहमी तेज है. आम मतदाता से वोट की उम्मीद लगाए चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी वादों की झड़ी लगाते फिर रहे हैं. मगर जनता तो जनता है, जिसके मूड को भांपना बेहद ही कठिन है. चुनाव ही वो वक्त होता है, जब वोटर अपनी समस्या का समाधान नहीं होने पर नेताजी को जनता की अदालत में खड़ा करने से नहीं चूकती. इन सारे सवालों के बीच ईटीवी भारत की टीम रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 पहुंची.

जानकारी देते वार्ड नंबर 25 के लोग और प्रत्याशी (Etv Bharat)

पॉश इलाके में जल संकट और गंदगी का अंबार

राजधानी का वह इलाका है, जहां हरमू, एजी कॉलोनी और कडरू इलाके की करीब 14 हजार वोटर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने वाला है. राजधानी के प्राइम लोकेशन में स्थित इस वार्ड की प्रमुख समस्या जल संकट और गंदगी है. हालत यह है कि फरवरी बीतते ही इस इलाके में जल संकट गहराने लगता है. यहां निजी बोरिंग के साथ-साथ सरकारी पेयजल सुविधा भी फेल हो जाती है. जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

water and dirt Problem in Ward Number 25 of Ranchi Municipal Corporation
नाले की समस्या से लोगों में हो रही परेशानी (ETV BHARAT)

जल संकट के अलावे गंदगी नगर निगम की पोल खोल रही है. गंदगी की वजह से मच्छर का प्रकोप ज्यादा है, जिससे मलेरिया और डेंगू इस इलाके में दस्तक देता रहा है. इस वार्ड में स्थित हरमू नदी की बदहाल हालत सरकारी सिस्टम की पोल खोल रही है. नगर निगम और नगर विकास विभाग ने इस नदी के जीर्णोद्धार पर सरकारी रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय और भी बदहाल हो गई.

क्या कहती हैं वार्ड संख्या 25 की जनता

रांची नगर निगम का 25 नंबर वार्ड महिला अन्य के लिए इस बार आरक्षित है. पिछले निकाय चुनाव में अर्जुन राम इस सीट से पार्षद बने थे. हालांकि अब उनका निधन हो गया है. इस बार के चुनाव में एक दर्जन से अधिक महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें करीब 14 हजार मतदाता चुनने का काम आगामी 23 फरवरी को करने जा रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम इस वार्ड के कुछ मतदाताओं से उनकी परेशानी को जानने की कोशिश की. इसके अलावे प्रत्याशी से भी इन समस्या के समाधान के लिए उनकी सोच को जानना चाहा.

नयाटोली हरमू के विजय स्वांसी कहते हैं कि जब से हरमू नदी का जीर्णोद्धार हुआ, उस समय से इसकी साफ सफाई नहीं हुई है. जाहिर तौर पर गंदगी की वजह से मच्छर का प्रकोप होता है और लोग बीमार होते हैं. इस वार्ड के पुष्पा कच्छप कहती है कि यहां साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है. नाला नहीं होने की वजह से जल जमाव की स्थिति बरसात में बनती है और शौचालय नहीं होने से महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. नगर निगम के द्वारा मच्छर भगाने के लिए कोई सुविधा नहीं है.

water and dirt Problem in Ward Number 25 of Ranchi Municipal Corporation
इलाके में पानी की समस्या (ETV BHARAT)

प्रत्याशियों ने जनता को दिलाया भरोसा

इस वार्ड से किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी गुड्डी कुमारी कहती हैं कि पहले क्या हुआ और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वह इस सवाल का जवाब देंगे लेकिन इतना तो साफ है कि यदि मैं जीतती हूं तो साफ सफाई के साथ-साथ इस वार्ड में जनता की हर समस्या के समाधान के लिए मैं तत्पर रहूंगी.

एक अन्य प्रत्याशी ज्योति मुंडा कहती हैं कि यह बात सही है कि इस वार्ड में पानी की समस्या से लेकर गंदगी एक बड़ी चुनौती है जिसका समाधान करने का काम वह करेंगी. बहरहाल शहरी जनता की परेशानी स्थानीय स्तर पर दूर करने के उद्देश्य से ही शहरी निकाय का गठन होता है और लोग अपने बीच से जनप्रतिनिधि चुनते हैं. उन पर भरोसा रखते हैं लेकिन यदि उनकी परेशानी दूर नहीं हो तो सवाल उठना लाजिमी है.

संपादक की पसंद

