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गंगरेल में पहली बार दौड़ी वाटर एंबुलेंस, सांप गिरने से बीमार मजदूर का 20 मिनट में रेस्क्यू

धमतरी के डुबान प्रभावित क्षेत्र में मजदूर की तबीयत बिगड़ने पर वाटर एंबुलेंस से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिली.

WATER AMBULANCE OPERATED
गंगरेल में पहली बार दौड़ी वाटर एंबुलेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 8:23 PM IST

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धमतरी: जिले के गंगरेल बांध के डुबान क्षेत्र में शुरू की गई वाटर एंबुलेंस सेवा अब लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है. सोमवार को ठेमली आइलैंड में काम कर रहे एक मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ने पर इस सेवा का सफल उपयोग किया गया. मजदूर युवक पर अचानक सांप गिर गया था.

घबराहट होने पर वाटर एंबुलेंस से ले जाया गया

मिली जानकारी के अनुसार, ठेमली आइलैंड में कार्यरत सिरपुर निवासी शंकर कमार (26 साल) के ऊपर अचानक सांप गिर गया, जिससे उसके सिर में तेज जलन और घबराहट शुरू हो गई. स्थिति बिगड़ते देख ठेकेदार ने तुरंत गंगरेल ब्लू एडवेंचर टीम को सूचना दी. सूचना मिलते ही टीम सक्रिय हुई और वाटर एंबुलेंस को मौके के लिए रवाना किया गया.

मजदूर की तबीयत बिगड़ने पर वाटर एंबुलेंस से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीज की हालत में सुधार

इस संबंध में सतवंत महिलांगे ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को तत्काल रवाना किया गया और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया. महज 15 से 20 मिनट के भीतर मजदूर को आइलैंड से निकालकर किनारे लाया गया, जहां पहले से मौजूद 108 एंबुलेंस के जरिए उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल मरीज की हालत में सुधार बताया जा रहा है.

water ambulance operated
गंगरेल में पहली बार दौड़ी वाटर एंबुलेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले लगता था एक घंटे से ज्यादा समय

डुबान क्षेत्र के लोगों को पहले धमतरी पहुंचने में एक घंटे से ज्यादा समय लग जाता था, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता था. इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगरेल बांध में वाटर एंबुलेंस सेवा शुरू की है, जिसका अब सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि डुबान क्षेत्र के निवासियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है, जो अब प्रभावी साबित हो रही है.

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