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रीमिक्स फॉल में टला बड़ा हादसा, डूब रहे दो युवकों को चौकीदारों ने बचाया

खूंटी के रीमिक्स फॉल में डूब रहे युवकों का रेस्क्यू करते चौकीदार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः रांची से सटे खूंटी जिले के प्रसिद्ध रीमिक्स फॉल में रविवार को बड़ा हादसा टल गया. छुट्टी होने के कारण फॉल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे. इसी दौरान दो युवक तेज बहाव वाले पानी में फंसकर डूबने लगे, लेकिन मौके पर तैनात चौकीदारों की तत्परता से दोनों की जान बचा ली गई.

तेज बहाव में फंसे युवक, चौकीदारों ने लगाई छलांग

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ युवक कथित तौर पर नशे की हालत में फॉल के गहरे पानी में नहाने के लिए उतर गए. लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था. पानी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लग पाने से दो युवक डूबने लगे. यह देख सुरक्षा में तैनात चौकीदार इशहाक होरो और रंजीत हंस ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बचाने के बाद साथी युवकों ने तुरंत वहां से हटाया

रेस्क्यू के बाद दोनों युवक काफी घबरा गए थे. उनके साथ आए अन्य युवकों ने उन्हें तुरंत वहां से दूसरी जगह ले गए. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सभी युवक रांची और आसपास के इलाके से रीमिक्स फॉल घूमने आए थे. पुलिस अब उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है.

पहले भी हो चुके हैं हादसे, इसलिए विशेष तैनाती

इस संबंध में मारंगहादा थाना प्रभारी जुगेश सिंह ने बताया कि रीमिक्स फॉल में हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. पिछले वर्षों में यहां कई हादसे हो चुके हैं. इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. फॉल पर तैनात चौकीदार प्रशिक्षित गोताखोर हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रेस्क्यू करने में सक्षम हैं.