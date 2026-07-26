रीमिक्स फॉल में टला बड़ा हादसा, डूब रहे दो युवकों को चौकीदारों ने बचाया
खूंटी के रीमिक्स फॉल में चौकीदारों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.
Published : July 26, 2026 at 7:15 PM IST
रांचीः रांची से सटे खूंटी जिले के प्रसिद्ध रीमिक्स फॉल में रविवार को बड़ा हादसा टल गया. छुट्टी होने के कारण फॉल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे. इसी दौरान दो युवक तेज बहाव वाले पानी में फंसकर डूबने लगे, लेकिन मौके पर तैनात चौकीदारों की तत्परता से दोनों की जान बचा ली गई.
तेज बहाव में फंसे युवक, चौकीदारों ने लगाई छलांग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ युवक कथित तौर पर नशे की हालत में फॉल के गहरे पानी में नहाने के लिए उतर गए. लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था. पानी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लग पाने से दो युवक डूबने लगे. यह देख सुरक्षा में तैनात चौकीदार इशहाक होरो और रंजीत हंस ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
बचाने के बाद साथी युवकों ने तुरंत वहां से हटाया
रेस्क्यू के बाद दोनों युवक काफी घबरा गए थे. उनके साथ आए अन्य युवकों ने उन्हें तुरंत वहां से दूसरी जगह ले गए. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सभी युवक रांची और आसपास के इलाके से रीमिक्स फॉल घूमने आए थे. पुलिस अब उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है.
पहले भी हो चुके हैं हादसे, इसलिए विशेष तैनाती
इस संबंध में मारंगहादा थाना प्रभारी जुगेश सिंह ने बताया कि रीमिक्स फॉल में हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. पिछले वर्षों में यहां कई हादसे हो चुके हैं. इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. फॉल पर तैनात चौकीदार प्रशिक्षित गोताखोर हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रेस्क्यू करने में सक्षम हैं.
पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी और झरनों के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सतर्क रहें. नशे की हालत में पानी में उतरने से बचें और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके.
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