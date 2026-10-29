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सरकारी स्कूलों में चौकीदारों और सफाई कर्मचारियों की भर्ती फिर अटकी, शिक्षा निदेशालय ने तीसरी बार भेजा रिमाइंडर

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई को मजबूत करने के लिए चौकीदारों और सफाई कर्मचारियों की तैनाती का इंतजार लंबा होता जा रहा है. प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में हजारों कर्मचारियों की भर्ती को सरकार की मंजूरी मिलने के बावजूद प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय को बार-बार रिमाइंडर भेजने पड़ रहे हैं.

अब निदेशालय ने तीसरी बार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) को पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि सभी स्कूलों में एक साथ कर्मचारियों की तैनाती संभव नहीं है, तो कम से कम सीबीएसई संबद्धता के लिए स्वीकृत 158 स्कूलों में पहले चरण में भर्ती सुनिश्चित की जाए. ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि बार-बार पत्राचार के बाद कर्मचारियों की तैनाती कब तक धरातल पर उतरती है.