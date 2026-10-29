सरकारी स्कूलों में चौकीदारों और सफाई कर्मचारियों की भर्ती फिर अटकी, शिक्षा निदेशालय ने तीसरी बार भेजा रिमाइंडर
Himachal Government Schools: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में चौकीदार-सफाईकर्मी भर्ती को सरकार से मंजूरी मिलने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:22 PM IST
शिमला: हिमाचल में सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई को मजबूत करने के लिए चौकीदारों और सफाई कर्मचारियों की तैनाती का इंतजार लंबा होता जा रहा है. प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में हजारों कर्मचारियों की भर्ती को सरकार की मंजूरी मिलने के बावजूद प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय को बार-बार रिमाइंडर भेजने पड़ रहे हैं.
अब निदेशालय ने तीसरी बार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) को पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि सभी स्कूलों में एक साथ कर्मचारियों की तैनाती संभव नहीं है, तो कम से कम सीबीएसई संबद्धता के लिए स्वीकृत 158 स्कूलों में पहले चरण में भर्ती सुनिश्चित की जाए. ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि बार-बार पत्राचार के बाद कर्मचारियों की तैनाती कब तक धरातल पर उतरती है.
3,950 कर्मचारियों की होनी है तैनाती
शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से 23 अक्टूबर को जारी पत्र में एचपीएसईडीसी के प्रबंध निदेशक से भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने का आग्रह किया गया है. सरकार की मंजूरी के अनुसार प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर 1,975 चौकीदार और इतने ही सफाई कर्मचारी अथवा बहुउद्देशीय कर्मी तैनात किए जाने हैं. इस तरह कुल 3,950 कर्मचारियों की भर्ती की जानी है.
सीबीएसई स्कूलों को प्राथमिकता देने के निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में एक साथ कर्मचारियों की तैनाती करना संभव नहीं है, तो सीबीएसई संबद्धता के लिए स्वीकृत कम से कम 158 स्कूलों को प्राथमिकता दी जाए. इन स्कूलों में चौकीदारों की तैनाती से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जबकि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति से स्कूल परिसरों में स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा.
13 अगस्त और 3 अक्तूबर को भी भेजे थे पत्र
कर्मचारियों की तैनाती को लेकर शिक्षा निदेशालय पहले भी निगम को पत्र भेज चुका है. इससे पहले 13 अगस्त और 3 अक्टूबर को पत्राचार किया गया था. अब 23 अक्टूबर को तीसरी बार रिमाइंडर भेजकर आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने को कहा गया है. सरकार की मंजूरी के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पत्राचार किए जाने से अब इन पदों पर तैनाती की समयसीमा को लेकर इंतजार बढ़ गया है.
ये भी पढ़ें: Himachal HC ने PWD चीफ इंजीनियर को मिले सेवा विस्तार को किया रद्द, कोर्ट ने कहा- 'आदेश में ‘जनहित’ लिख देने से जनहित साबित नहीं हो जाता'