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नूंह में चौकीदार हत्याकांड का हुआ खुलासा, जानिए कौन है हत्यारा?

नूंह पुलिस ने चौकीदार हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Chowkidar Murder Case in Nuh
चौकीदार हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 8:53 PM IST

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नूंह: जिले के सिंगार गांव में हुए सनसनीखेज चौकीदार हत्याकांड मामले में बिछौर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर मामले की गुत्थी सुलझा लिया है. जानकारी के अनुसार रविवार देर रात सिंगार गांव में चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया था. जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना मिली, बिछौर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

तकनीकी जांच से खुला हत्या का राजः पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटानी शुरू की. इसी दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर गांव के ही निवासी कुलदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने सख्ती से जांच आगे बढ़ाई, जिसमें हत्या में उसकी संलिप्तता सामने आ गई.

नूंह में चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा (ETV Bharat)

गोली मारकर हुई थी हत्याः पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौकीदार के सिर से गोली मिलने के बाद यह साफ हो गया कि उसकी हत्या गोली मारकर की गई थी. इसके बाद पुलिस ने हत्या के पीछे के कारणों और वारदात में इस्तेमाल हथियार को लेकर जांच तेज कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः पुन्हाना डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि हत्या के पीछे की असली वजह और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा सके. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी. वहीं लोग अब पुलिस से मामले का पूरा खुलासा करने और हत्या के पीछे की असली वजह सामने लाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं."

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