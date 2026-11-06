सीएम के कार्यक्रम में बेहोश होकर गिरा चौकीदार, पंचकूला पुलिस के सिपाही ने सीपीआर देकर बचाई जान
Watchman Fainted at Panchkula: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही एक चौकीदार बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा.
Published : November 6, 2026 at 6:41 PM IST
पंचकूला: हरियाणा सरकार ने दीपावली के मौके पर ग्रामीण चौकीदारों को तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकूला सेक्टर 5 में आयोजित चौकीदार सम्मान समारोह में ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय में 4200 रूपये की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की. नतीजतन अब ग्रामीण चौकीदारों को प्रत्येक माह 11 हजार रूपये के बजाय 15, 200 रुपये मानदेय प्राप्त होगा.
सीएम के आने से पहले बेहोश होकर गिरा चौकीदार: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही एक चौकीदार बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा. मौके पर सिविल कपड़ों में तैनात पंचकूला पुलिस के एक जवान सिपाही अनिल कुमार ने तुरंत चौकीदार को सीपीआर देना शुरू किया. पुलिसकर्मी की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से चौकीदार की हालत में सुधार हुआ और फिर उसे तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पहुंचाया गया.
पंचकूला के रायपुर रानी का है चौकीदार: डीसीपी अदिति सिंह ने बताया कि समारोह के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से जमीन पर गिरे चौकीदार की पहचान जिला पंचकूला के रायपुर रानी निवासी 52 वर्षीय यासीन मोहम्मद के रूप में हुई है. बताया गया कि सिपाही अनिल कुमार द्वारा बिना देरी सीपीआर देने से यासीन मोहम्मद को कुछ होश आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल चिकित्सकों द्वारा उनकी आवश्यक जांच एवं उपचार किया जा रहा है.
चौकीदार की हालत खतरे से बाहर: पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कांस्टेबल अनिल कुमार की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए बताया कि डॉक्टर ने चौकीदार की हालत खतरे से बाहर बताई गई है.
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