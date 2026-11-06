ETV Bharat / state

सीएम के कार्यक्रम में बेहोश होकर गिरा चौकीदार, पंचकूला पुलिस के सिपाही ने सीपीआर देकर बचाई जान

Watchman Fainted at Panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने दीपावली के मौके पर ग्रामीण चौकीदारों को तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकूला सेक्टर 5 में आयोजित चौकीदार सम्मान समारोह में ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय में 4200 रूपये की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की. नतीजतन अब ग्रामीण चौकीदारों को प्रत्येक माह 11 हजार रूपये के बजाय 15, 200 रुपये मानदेय प्राप्त होगा.

सीएम के आने से पहले बेहोश होकर गिरा चौकीदार: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही एक चौकीदार बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा. मौके पर सिविल कपड़ों में तैनात पंचकूला पुलिस के एक जवान सिपाही अनिल कुमार ने तुरंत चौकीदार को सीपीआर देना शुरू किया. पुलिसकर्मी की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से चौकीदार की हालत में सुधार हुआ और फिर उसे तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पहुंचाया गया.