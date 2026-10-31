रायपुर कलेक्टोरेट में चौकीदार ने की खुदकुशी, कारण अज्ञात पुलिस जांच में जुटी
रायपुर कलेक्टोरेट परिसर में चौकीदार ने खुदकुशी कर ली.पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 6:38 PM IST
रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के सिविल लाइन थाना अंतर्गत कलेक्टोरेट परिसर में चौकीदार ने खुदकुशी कर ली. शनिवार की सुबह इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर डेडबॉडी का पंचनामा करने के बाद डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. मृतक चौकीदार का नाम दिनेश पटेल बताया जा रहा है जिसकी उम्र लगभग 50 साल है.
मौत का खुलासा नहीं
कलेक्ट्रेट परिसर में चौकीदार ने जान क्यों दी है, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है.फिलहाल पूरे मामले की जांच में सिविल लाइन पुलिस जुट गई है. ऐसी चर्चा है कि चौकीदार पर 20 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है.
रायपुर के कलेक्टोरेट परिसर में चौकीदार दिनेश पटेल ने खुदकुशी ली है. यह सूचना पुलिस को शनिवार की सुबह 9 बजे मिली. इसके पहले सुबह 7 बजे तक मृतक चौकीदार कलेक्टोरेट परिसर में दिखाई दिया था. उसके बाद उसकी मौत की खबर सामने आई.चौकीदार ने ऐसा कदम क्यों उठाया इस बात की जांच पुलिस कर रही है. लेकिन पुलिस को अब तक इस मामले में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है.आत्महत्या के पीछे क्या वजह थी. यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा - यमन देवांगन,सिविल लाइन थाना प्रभारी
टिकरापारा में रहता था चौकीदार
मृतक चौकीदार दिनेश पटेल साइ नगर बोरिया खुर्द आरडीए कॉलोनी थाना टिकरापारा का रहने वाला था. मृतक चौकीदार दिनेश के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई थी. जिसके बाद डेडबॉडी का पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही परिजनों के भी बयान लिए गये हैं.
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