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रायपुर कलेक्टोरेट में चौकीदार ने की खुदकुशी, कारण अज्ञात पुलिस जांच में जुटी

रायपुर कलेक्टोरेट में चौकीदार ने की खुदकुशी ( Etv Bharat )

रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के सिविल लाइन थाना अंतर्गत कलेक्टोरेट परिसर में चौकीदार ने खुदकुशी कर ली. शनिवार की सुबह इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर डेडबॉडी का पंचनामा करने के बाद डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. मृतक चौकीदार का नाम दिनेश पटेल बताया जा रहा है जिसकी उम्र लगभग 50 साल है.

मौत का खुलासा नहीं