मिट्टी में दफन मिला चौकीदार का शव, हत्या कर सबूत मिटाने का आरोप, चार हिरासत में
अलीगढ़ में परिजनों ने खनन माफियाओं पर हत्या कर शव को मिट्टी में छिपाने का गंभीर आरोप लगाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 9:30 AM IST
अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ में महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बोरना नई बस्ती में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक चौकीदार का शव मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. मृतक के परिजनों ने खनन माफियाओं पर हत्या कर शव को मिट्टी में दबाकर छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, मृतक गांव में चौकीदारी का कार्य करता था. मंगलवार को उसके मिट्टी में दबे होने की सूचना मिलने पर परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. शव मिलने की खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
मृतक के बेटे मिंटू ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में सक्रिय खनन माफियाओं ने उसके पिता की हत्या की है. उनका कहना है कि हत्या के बाद शव को मिट्टी में दबाकर घटना को छिपाने का प्रयास किया गया. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए. उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा चार लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है.
पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच जारी है तथा सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
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