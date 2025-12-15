CCTV से बचने के लिए 20 फीट का बांस लाए चोर, सिडकुल में चौकीदार पर ट्रांसफार्मर बेचने का आरोप
हरिद्वार में अपराध की दो घटनाओं ने चौंका दिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 15, 2025 at 6:56 AM IST
हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में यूपीसीएल के ठेकेदार ने अपने ही कर्मचारी पर गोदाम से कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगाया है. सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. आरोप है कि भरोसा तोड़कर बुढ़ाना मुजफ्फरनगर निवासी सन्नी कुमार ने आठ लाख की चोरी की और फरार हो गया. उधर कनखल थाना क्षेत्र में भी दो चोर हाथों में लोहे की रॉड और डंडा लेकर पहुंचे. सीसीटीवी से बचने के लिए ही चोरों को बांस का आइडिया सूझा. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है.
भरोसेमंद ने ही तोड़ा भरोसा, जांच में जुटी पुलिस: ज्वालापुर आर्यनगर निवासी सक्षम चौधरी पुत्र मेमपाल चौधरी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह यूपीसीएल में ठेकेदारी करता है. सक्षम के अनुसार उसने विद्युत उपकरणों की सुरक्षा व रखरखाव के लिए नवोदय नगर स्थित अपने गोदाम में सन्नी कुमार निवासी ग्राम हाडोली, थाना मीरा कलां, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर को कर्मचारी के रूप में तैनात कर रखा था. गोदाम की चाभी और पूरे परिसर की जिम्मेदारी उसी के पास थी.
गोदाम के गायब हुए ट्रांसफार्मर: सक्षम के अनुसार बीती 13 दिसंबर को जब वो गोदाम पहुंचे, तो वहां से दो ट्रांसफार्मर और एक टर्निंग टेबल गायब मिले. गोदाम के आसपास और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की गई, लेकिन न तो कर्मचारी सन्नी कुमार का कोई पता चल सका और न ही चोरी गए सामान का. इसके बाद ठेकेदार ने मामले की सूचना पुलिस को दी. ठेकेदार ने आशंका जताई है कि कर्मचारी ने ही सुनियोजित तरीके से गोदाम से सामान बाहर निकालकर बेच दिया और फरार हो गया.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: चोरी हुए विद्युत उपकरणों की अनुमानित कीमत करीब आठ लाख रुपये बताई जा रही है. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि-
शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. गोदाम से जुड़े सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है. फरार कर्मचारी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
-नितेश शर्मा, सिडकुल थाना प्रभारी-
लोहे की रॉड और बांस का डंडा लेकर चोरी करने पहुंचे चोर: कनखल थाना स्थित गणेश विहार कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया. चोर अपने इरादों में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन उनकी यह करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोरी के असफल प्रयास का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दो शातिर चोर गली में घुसते हैं. चोरों ने ताला तोड़ने के लिए हाथों में लोहे की रॉड भी ली हुई थी.
सीसीटीवी से बचने का चौंकाने वाला तरीका: सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए करीब 20 फीट लंबा बांस का डंडा भी साथ लेकर आए थे. आते ही चोरों ने सबसे पहले मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को बांस के डंडे से घुमा दिया. फिर लोहे की रॉड से मकान का लॉक खोलने का प्रयास किया. दोनों चोरों ने मास्क से अपने चेहरों को ढका हुआ था. काफी देर तक दोनों गेट का लॉक खोलने का प्रयास करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके. सिडकुल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि मकान मालिक कहीं बाहर गए हुए थे. वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.
