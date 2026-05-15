गोरखपुर में नाली विवाद में पूर्व मंत्री गंगा निषाद का फूटा सिर, FIR दर्ज
वायरल वीडियो में बहुजन समाज पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे गंगा निषाद अपने पड़ोसी और सगे भाई ऊपर लाठियां बरसाते दिख रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 2:57 PM IST
गोरखपुर: जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र में निवास करने वाले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे गंगा निषाद, अपने भाई के परिवार से विवाद में बुरी तरह घायल हो गये हैं. हालांकि इस विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पड़ोसी और सगे भाई के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं.
नाली को लेकर चल रहे काफी पुराने विवाद में यह मामला जब गुरुवार को गरम हुआ, तो दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ.
इस दौरान गंगा निषाद जो धोती-कुर्ते में नजर आ रहे हैं सफेद रंग में, वह लाठी चलते दिखाई दे रहे हैं. बीच-बचाव में उनका पड़ोसी सगा भाई उनके ऊपर हमला करता है. जिसमें वह बुरी तरह घायल हो जाते हैं. सिर फटने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
वहीं गुलरिहा पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है.
गंगा निषाद का आरोप है कि वह घर के बाहर टहल रहे थे. उनका गांव खुटहन खास है. जहां पहले से उनके भाई का परिवार गाली गलौज कर रहा था. वह रोकटोक के लिए गये, तो लोग विवाद पर उतारू हो गए. इसके बाद वह भी बचाव के लिए लाठी लेकर आये.
इस बीच विवाद लोगों ने बढ़ा दिया. वह भी बचाव में लाठी चलाये. इस बीच उनके सिर पर ईंट से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.
परिजनों ने उन्हें बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है. 10 दिन पहले उनका नींव खोदने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था.
उनके बेटे सुरेंद्र ने पुलिस को दी गई तहरीर में पड़ोस में रहने वाले श्रीभागवत निषाद, उनके बेटे अजय निषाद, विजय निषाद और कुछ अन्य लोगों पर हमले का आरोप लगाया है.
पूर्व मंत्री के बेटे ने बताया कि आवाज सुनकर जब तक परिजन बाहर निकलें तब तक हमलावर फरार हो गए. परिजनों के मुताबिक घायल मंत्री मंत्री ज़मीन पर गिरे हुए थे.
इस घटनाक्रम के संबंध में एसपी सिटी निमिष पाटिल ने कहा कि घटना की सूचना लगते ही मौके पर स्थानीय थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची थी.
घायल मंत्री को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. इस मामले में दोनों पक्षों से तहरीर मिली है, तो मुकदमा दोनों तरफ से लिखा गया है.
साक्ष्य के संकलन के साथ जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा जो आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
पुलिस केस दर्ज कर फरार आरोपियों के की तलाश कर रही है, गंगा निषाद पूर्व मंत्री दिवंगत जमुना निषाद के भाई हैं.