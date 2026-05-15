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गोरखपुर में नाली विवाद में पूर्व मंत्री गंगा निषाद का फूटा सिर, FIR दर्ज

नाली विवाद में पूर्व मंत्री गंगा निषाद का गोरखपुर में फूटा सिर. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र में निवास करने वाले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे गंगा निषाद, अपने भाई के परिवार से विवाद में बुरी तरह घायल हो गये हैं. हालांकि इस विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पड़ोसी और सगे भाई के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं. नाली को लेकर चल रहे काफी पुराने विवाद में यह मामला जब गुरुवार को गरम हुआ, तो दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ. नाली विवाद में पूर्व मंत्री गंगा निषाद का फूटा सिर. (ETV Bharat) इस दौरान गंगा निषाद जो धोती-कुर्ते में नजर आ रहे हैं सफेद रंग में, वह लाठी चलते दिखाई दे रहे हैं. बीच-बचाव में उनका पड़ोसी सगा भाई उनके ऊपर हमला करता है. जिसमें वह बुरी तरह घायल हो जाते हैं. सिर फटने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं गुलरिहा पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है. गंगा निषाद का आरोप है कि वह घर के बाहर टहल रहे थे. उनका गांव खुटहन खास है. जहां पहले से उनके भाई का परिवार गाली गलौज कर रहा था. वह रोकटोक के लिए गये, तो लोग विवाद पर उतारू हो गए. इसके बाद वह भी बचाव के लिए लाठी लेकर आये.