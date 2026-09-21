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WATCH; ​बहराइच में तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी में हुई कैद, ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग

सुबह जब घर के बाहर लगे कैमरे की फुटेज देखी गई, तो ग्रामीणों में दहशत फैल गई.

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बहराइच में सीसीटीवी देखने पर नजर आया तेंदुआ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 5:46 PM IST

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​बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की आमद लगातार जारी है. मामला सुजौली थाना क्षेत्र के मटेही गांव का है, जहां देर रात आबादी के बीच एक तेंदुआ बेखौफ चहलकदमी करता नजर आया. गांव की मुख्य सड़क पर तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

​ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुआ रविवार देर रात जंगल से निकलकर गांव की आबादी में घुस आया. इस दौरान गांव निवासी किसान मलकीत सिंह के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की आवाजाही की ये पूरी गतिविधि कैद हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर (Video Credit; Villagers)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ ईंटों से बने खड़ंजे पर बिना किसी डर के काफी देर तक आराम से टहलता रहा. कुछ देर रिहायशी हिस्से में घूमने के बाद वह उसी खड़ंजे के रास्ते वापस जंगल की ओर निकल गया.

​सुबह जब घर के बाहर लगे कैमरे की फुटेज देखी गई, तो ग्रामीणों में दहशत फैल गई. जंगल से सटे होने के कारण इस इलाके में अक्सर वन्यजीवों का खतरा बना रहता है, लेकिन गांव के बीचों-बीच तेंदुए की इस तरह की बेखौफ आवाजाही ने लोगों में दहशत है. ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही लोग अपने बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं.

घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी देते हुए इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने, निगरानी के लिए कैमरे लगाने और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है.

इस मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि जैसे ही ग्रामीणों ने तेंदुए के होने की शिकायत की. मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा गया है. कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए कांबिंग बढ़ा दी गई है. उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है.

उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से अब तक कुल 16 तेंदुओं को रेस्क्यू कर पकड़ा जा चुका है. अप्रैल से अब तक जंगली जीव के हमले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है.

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