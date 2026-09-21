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WATCH; ​बहराइच में तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी में हुई कैद, ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग

बहराइच में सीसीटीवी देखने पर नजर आया तेंदुआ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

​बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की आमद लगातार जारी है. मामला सुजौली थाना क्षेत्र के मटेही गांव का है, जहां देर रात आबादी के बीच एक तेंदुआ बेखौफ चहलकदमी करता नजर आया. गांव की मुख्य सड़क पर तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ​ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुआ रविवार देर रात जंगल से निकलकर गांव की आबादी में घुस आया. इस दौरान गांव निवासी किसान मलकीत सिंह के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की आवाजाही की ये पूरी गतिविधि कैद हो गई. सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर (Video Credit; Villagers) वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ ईंटों से बने खड़ंजे पर बिना किसी डर के काफी देर तक आराम से टहलता रहा. कुछ देर रिहायशी हिस्से में घूमने के बाद वह उसी खड़ंजे के रास्ते वापस जंगल की ओर निकल गया.