भारतीय सेना के कमांडो ने 32 हजार फीट से लगाई छलांग; स्वदेशी सैन्य पैराशूट का किया सफल परीक्षण
आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम का 32000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंप करके परीक्षण किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 9:33 AM IST
आगरा: भारतीय सेना के कमांडो अब पूरी तरह से स्वदेशी पैराशूट सिस्टम के जरिए 32000 फीट की ऊंचाई से भी छलांग लगा सकेंगे. डीआरडीओ की दो प्रयोगशाला एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिसमेंट (एडीआरडीई) व डिफेंस बायो-इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी बेंगलुरु ने मिलकर मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विकसित किया है.
आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम का 32000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंप करके परीक्षण किया गया. स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम से विंग कमांडर विशाल लखेश, एमडब्ल्यूओ आरजे सिंह व एमडब्ल्यूओ विवेक तिवारी ने सफल कॉम्बैट फ्रीफॉल जंप की.
Achieving major milestone in critical defence technologies, Military Combat Parachute System (MCPS), indigenously developed by DRDO has successfully undergone a combat freefall jump from an altitude of 32,000 feet. The parachute system was deployed at an altitude of 30,000 ft,… pic.twitter.com/VPApxpYO3x— DRDO (@DRDO_India) October 15, 2025
अब तक भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उपयोग में आने वाली किसी भी प्रणाली की ये सबसे ऊंची तैनाती है. इस स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम की खासियत यह है कि यह कम गति पर उतरने, बेहतर स्टीयरिंग और सटीक नेविगेशन की क्षमता देता है.
डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का कहना है कि स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम की सफलता से विदेशी पैराशूट प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी. इसके साथ ही रखरखाव और मरम्मत में लगने वाला समय भी घटेगा. जिससे इसका उपयोग युद्धकाल में भी अधिक प्रभावी और सटीक होगा.
एडीआरडीई के डिप्टी पीआरओ सुनील सैनी ने बताया कि यह उपलब्धि न केवल भारतीय रक्षा तकनीक की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि यह भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक सशस्त्र बलों की दिशा में अग्रसर करने वाला निर्णायक कदम भी है. मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम कम गति पर उतरने में सक्षम है.
