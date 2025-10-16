ETV Bharat / state

भारतीय सेना के कमांडो ने 32 हजार फीट से लगाई छलांग; स्वदेशी सैन्य पैराशूट का किया सफल परीक्षण

भारतीय सेना के कमांडो ने स्वदेशी पैराशूट से 32 हजार फीट से लगाई छलांग. ( Photo Credit; DRDO )

आगरा: भारतीय सेना के कमांडो अब पूरी तरह से स्वदेशी पैराशूट सिस्टम के जरिए 32000 फीट की ऊंचाई से भी छलांग लगा सकेंगे. डीआरडीओ की दो प्रयोगशाला एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिसमेंट (एडीआरडीई) व डिफेंस बायो-इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी बेंगलुरु ने मिलकर मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विकसित किया है. आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम का 32000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंप करके परीक्षण किया गया. स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम से विंग कमांडर विशाल लखेश, एमडब्ल्यूओ आरजे सिंह व एमडब्ल्यूओ विवेक तिवारी ने सफल कॉम्बैट फ्रीफॉल जंप की.