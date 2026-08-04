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WATCH; लखीमपुर खीरी में बकरी के लालच में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ

3 लोगों की जान लेने वाला तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के दुधवा नेशनल पार्क की नॉर्थ खीरी वन प्रभाग की बेलरायां रेंज में पिछले कई महीनों से दहशत मचा रहा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया. मंगलवार तड़के बकरी के शिकार के लालच में पिंजरे में घुसते ही तेंदुआ कैद हो गया. इस दौरान चारे के रूप में बांधी गई बकरी पूरी तरह सुरक्षित बच गई. पिंजरे में कैद खूंखार तेंदुआ. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, बेलरायां वन रेंज क्षेत्र में लगातार हो रही तेंदुए की गतिविधियों और जानलेवा हमलों के बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया था. मुर्तिहा गांव स्थित सरदार केवल सिंह के फार्म के पास रणनीति के तहत पिंजरा लगाया गया था, जिसमें चारे के रूप में एक बकरी बांधी गई थी. मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे तेंदुआ शिकार की तलाश में पिंजरे के भीतर पहुंचा और दरवाजा बंद होते ही उसमें कैद हो गया. सुबह खेतों की ओर निकले ग्रामीणों ने पिंजरे में तेंदुए को देखा तो सूचना तुरंत वन विभाग को दी. बेलरायां रेंज की टीम और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) मौके पर पहुंच गई.