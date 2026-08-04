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WATCH; लखीमपुर खीरी में बकरी के लालच में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ

तेंदुए की वजह से जिले में 3 लोगों की जा चुकी है जान, डॉक्टरी परीक्षण के बाद जंगल में छोड़े जाने की तैयारी.

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3 लोगों की जान लेने वाला तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 12:07 PM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले के दुधवा नेशनल पार्क की नॉर्थ खीरी वन प्रभाग की बेलरायां रेंज में पिछले कई महीनों से दहशत मचा रहा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया. मंगलवार तड़के बकरी के शिकार के लालच में पिंजरे में घुसते ही तेंदुआ कैद हो गया. इस दौरान चारे के रूप में बांधी गई बकरी पूरी तरह सुरक्षित बच गई.

पिंजरे में कैद खूंखार तेंदुआ. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, बेलरायां वन रेंज क्षेत्र में लगातार हो रही तेंदुए की गतिविधियों और जानलेवा हमलों के बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया था. मुर्तिहा गांव स्थित सरदार केवल सिंह के फार्म के पास रणनीति के तहत पिंजरा लगाया गया था, जिसमें चारे के रूप में एक बकरी बांधी गई थी. मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे तेंदुआ शिकार की तलाश में पिंजरे के भीतर पहुंचा और दरवाजा बंद होते ही उसमें कैद हो गया. सुबह खेतों की ओर निकले ग्रामीणों ने पिंजरे में तेंदुए को देखा तो सूचना तुरंत वन विभाग को दी. बेलरायां रेंज की टीम और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) मौके पर पहुंच गई.

दरअसल, बेलरायां रेंज में बीते 4 महीनों से तेंदुए का आतंक चरम पर था. 25 मार्च को सिंगाही थाना क्षेत्र के फुटहा फार्म में किसान जोगा सिंह की 7 साल की बेटी सिमरन को तेंदुआ घर के भीतर से उठाकर खेत में ले गया था, जहां गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी.

इसके बाद 18 अप्रैल को निबौरिया गांव के नया पुरवा में 4 वर्षीय दिलशाद को तेंदुआ खेत से उठाकर ले गया था. देर रात उसका अधखाया शव बरामद हुआ था. वहीं 25 अप्रैल की रात सहिजना गांव में बरामदे में सो रही संध्या देवी पर हमला कर तेंदुआ उन्हें खेत में घसीट ले गया था, जहां उनका शव मिला था. इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल था और ग्रामीण शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे.

बेलरायां रेंज के प्रभारी रेंजर मोबीन आरिफ ने बताया, क्षेत्र में लगातार मिल रही तेंदुए की गतिविधियों और घटनाओं को देखते हुए कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे. सरदार केवल सिंह के फार्म के पास लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ सुरक्षित रूप से कैद हो गया. मौके पर वन विभाग टीम मौजूद है. तेंदुए का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा. इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा.

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