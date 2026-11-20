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Explainer: बिना सरकारी निवेश के बिहार में कचरे के पहाड़ से बनेगी बिजली

बिहार में कचरे के पहाड़ से बनेगी बिजली ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को अब ऊर्जा उत्पादन के अवसर में बदलने की तैयारी है. शहर के रामचक बैरिया में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जहां कचरे से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा.

कचरे के पहाड़ से बनेगी 15 मेगावाट बिजली