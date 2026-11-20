Explainer: बिना सरकारी निवेश के बिहार में कचरे के पहाड़ से बनेगी बिजली
Patna Waste To Energy Plant: बिहारवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. पटना के रामचक बैरिया में एक विशाल वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित हो रहा. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 20, 2026 at 7:55 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को अब ऊर्जा उत्पादन के अवसर में बदलने की तैयारी है. शहर के रामचक बैरिया में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जहां कचरे से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा.
कचरे के पहाड़ से बनेगी 15 मेगावाट बिजली
करीब 514.59 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को अपने बिहार दौरे के दौरान कर सकते हैं. यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पटना समेत आसपास के 13 नगर निकायों के ठोस कचरे के एकीकृत प्रबंधन की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो सकती है.
पीपीपी मोड और केंद्र की वित्तीय सहायता
इस परियोजना को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. रामचक बैरिया में वर्षों से जमा कचरे का निष्पादन करने के साथ वहां उपलब्ध जमीन को खाली कराया जा रहा है. खास बात यह है कि इस ऊर्जा संयंत्र को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में विकसित किया जाएगा.
इसमें राज्य सरकार की ओर से परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि निजी निवेशक संयंत्र की स्थापना में पूंजी लगाएगा. भारत सरकार की ओर से वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत करीब 120 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है.
एकीकृत कचरा प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि रामचक बैरिया में कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ बिजली उत्पादन की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि यह अपने आप में बड़ी परियोजना है, क्योंकि इसके माध्यम से एक तरफ कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन होगा तो दूसरी तरफ उससे ऊर्जा भी तैयार की जाएगी.
"पटना नगर निगम के साथ आसपास के अन्य शहरी निकायों का कचरा भी एकीकृत व्यवस्था के तहत यहां लाया जाएगा. इससे अलग-अलग शहरों में कचरा प्रबंधन की समस्या को व्यवस्थित तरीके से दूर करने में मदद मिलेगी."- नीतीश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री, बिहार सरकार
84 एकड़ में फैला
रामचक बैरिया में कचरा प्रबंधन की चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां का डंपिंग यार्ड करीब 84 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. वर्षों से पटना शहर का कचरा यहां जमा होता रहा है. इसके कारण धीरे-धीरे कचरे का बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया.
22 साल पुराना कचरा
करीब 22 साल पुराने इस कचरे को लेगेसी वेस्ट कहा जाता है. यानी ऐसा कचरा जो लंबे समय से बिना वैज्ञानिक प्रसंस्करण के एक जगह जमा होता रहा हो. अब सरकार की योजना इस पुराने कचरे का निष्पादन कर जमीन को खाली कराने और उसका दूसरे उपयोग में लाने की है.
स्थायी समाधान के लिए दोहरी रणनीति पर काम
मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि कुछ वर्ष पहले रामचक बैरिया में कचरे का अंबार काफी अधिक था. इसकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा थी, लेकिन लगातार किए जा रहे प्रयासों के कारण इसमें कमी आई है. उन्होंने कहा कि सरकार अब केवल कचरा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था तैयार कर रही है.
इससे आने वाले समय में दोबारा इस तरह कचरे का पहाड़ खड़ा नहीं हो. वर्षों से जमा कचरे का निष्पादन और रोजाना निकलने वाले नए कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, दोनों पर एक साथ काम किया जा रहा है. रामचक बैरिया की जमीन को खाली कराने के लिए पटना नगर निगम ने तीन एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है.
तीन एजेंसियों को मिली जमीन खाली करने की जिम्मेदारी
इन एजेंसियों को अलग-अलग हिस्सों में जमा लेगेसी वेस्ट के निष्पादन का काम दिया गया है. नैकॉफ को 22 एकड़ जमीन पर जमा करीब 6 लाख घनमीटर लेगेसी वेस्ट के निष्पादन की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, इकोस्टेशन करीब 14 एकड़ भूमि पर जमा 8 लाख घनमीटर कचरे का बायो-रीमेडिएशन कर रही है. इसके अलावा पाथ्या को 7 एकड़ जमीन से करीब 5 लाख घनमीटर कचरे के निष्पादन का काम सौंपा गया है.
महीने के अंत तक 35 एकड़ जमीन खाली करने का लक्ष्य
कचरे के निष्पादन की यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने कचरे को हटाए बिना वहां नई प्रसंस्करण इकाइयों और ऊर्जा संयंत्र के लिए व्यवस्थित जगह तैयार करना आसान नहीं होगा. नगर निगम की ओर से एजेंसियों से काम की प्रगति रिपोर्ट भी ली जा रही है. नगर विकास विभाग रिपोर्ट की मॉनीटरिंग कर रहा है.
परियोजना के पहले चरण के लिए इस महीने तक करीब 35 एकड़ जमीन खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है. मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि अब रामचक बैरिया में पहले की तुलना में कचरे की मात्रा काफी कम हुई है और आने वाले समय में इस दिशा में और तेजी से काम होगा.
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा संयंत्र का निर्माण
इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका वित्तीय मॉडल है. करीब 514.59 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संयंत्र को पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा. इसका मतलब है कि सरकार खुद संयंत्र निर्माण में पूरी पूंजी नहीं लगाएगी, बल्कि परियोजना के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराएगी और निजी निवेशक निर्माण एवं संचालन से जुड़ी जिम्मेदारी निभाएगा.
इसके साथ ही भारत सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से करीब 120 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करा रही है. इस मॉडल से बड़े निवेश वाली परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
बिना सरकारी पूंजी के तैयार होगी 15 मेगावाट की इकाई
मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से यह परियोजना शुरू हो रही है. इसमें सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराई जा रही है और केंद्र सरकार की तरफ से वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है.
निजी निवेशक अपनी राशि लगाकर संयंत्र स्थापित करेगा. उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा उदाहरण होगा कि बिना राज्य सरकार की ओर से सीधे संयंत्र निर्माण में पूंजी लगाए 15 मेगावाट बिजली उत्पादन की इकाई तैयार होगी. करीब 515 करोड़ रुपये का निवेश इस परियोजना में होगा, जिससे ऊर्जा उत्पादन और कचरा प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा.
वायबिलिटी गैप फंडिंग से परियोजना को मिलेगा संबल
मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि वायबिलिटी गैप फंडिंग का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है, जिनमें सामाजिक और सार्वजनिक उपयोगिता तो अधिक हो, लेकिन शुरुआती निवेश और संचालन की लागत के कारण निजी निवेशकों की रुचि सीमित रह सकती है.
इस सहायता से परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है. रामचक बैरिया की परियोजना में भी केंद्र सरकार की ओर से लगभग 120 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान है. इससे निजी निवेश और सरकारी सहयोग के बीच संतुलन बनाते हुए कचरा प्रबंधन की बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है.
ग्रिड को दी जाएगी संयंत्र से उत्पादित बिजली
रामचक बैरिया में बनने वाले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी 15 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता होगी. यहां शहरों से एकत्रित किए गए कचरे को अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाएगा और उपयोगी हिस्सों का प्रसंस्करण करने के बाद ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा.
तैयार बिजली को ग्रिड में दिया जाएगा. इससे कचरे को केवल निस्तारित करने के बजाय उसे ऊर्जा के संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा. शहरी क्षेत्रों में रोजाना निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक उपयोग करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण बदलाव होगा.
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल बिजली बनाना नहीं है. सरकार चाहती है कि शहरी निकायों से निकलने वाले कचरे का बेहतर प्रबंधन हो और उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि एकीकृत प्लांट के माध्यम से पटना नगर निगम के साथ आसपास के दूसरे शहरों का कचरा भी यहां लाया जाएगा.
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन
इसके बाद अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से उससे ऊर्जा तैयार की जाएगी. उत्पादित बिजली ग्रिड को दी जाएगी. इससे स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में योगदान मिलेगा और शहरों के सामने लगातार बढ़ रही कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान भी निकलेगा.
परियोजना से होने वाले फायदे
इस परियोजना की एक और खासियत यह है कि यहां सिर्फ एक तरह की प्रसंस्करण इकाई नहीं होगी. कचरे की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग सुविधाएं विकसित की जाएंगी. उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार, यहां 700 टन प्रतिदिन क्षमता का कंपोस्टिंग प्लांट स्थापित होगा.
इसके अलावा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के तहत 250 टन प्रतिदिन क्षमता की तीन इकाइयां और 50 टन प्रतिदिन क्षमता की एक अतिरिक्त इकाई लगाई जाएगी. वहीं, 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनाइजेशन प्लांट भी स्थापित किया जाएगा. इस तरह कचरे के अलग-अलग हिस्सों के उपयोग की व्यवस्था बनेगी.
जैविक खाद निर्माण और रिसाइकिल सामग्री की छंटाई
कंपोस्टिंग प्लांट में जैविक कचरे को प्रसंस्कृत कर खाद तैयार की जाएगी. इससे गीले कचरे का उपयोगी उत्पाद में रूपांतरण संभव होगा. वहीं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी एमआरएफ में कचरे से रिसाइकिल होने वाली सामग्री को अलग किया जाएगा. प्लास्टिक, धातु और दूसरी उपयोगी सामग्रियों को छांटकर आगे के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकेगा.
इससे ऐसे कचरे की मात्रा कम होगी, जिसे सीधे डंप करना पड़ता है. इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य कचरे को उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग प्रक्रिया से गुजारना और अधिकतम उपयोगी सामग्री प्राप्त करना है.
बायो-मीथेनाइजेशन प्लांट
मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बायो-मीथेनाइजेशन प्लांट भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. इसकी क्षमता 100 टन प्रतिदिन होगी. इस इकाई में गीले और जैविक कचरे का प्रसंस्करण कर बायोगैस और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे.
इससे ऐसे कचरे का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा, जो सामान्य तौर पर डंपिंग यार्ड में सड़ता रहता है और दुर्गंध तथा प्रदूषण का कारण बनता है. कंपोस्टिंग, मटेरियल रिकवरी, बायो-मीथेनाइजेशन और वेस्ट-टू-एनर्जी की संयुक्त व्यवस्था से रामचक बैरिया को एक बड़े एकीकृत कचरा प्रसंस्करण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है.
पटना क्लस्टर के 13 नगर निकायों को मिलेगा सीधा लाभ
इस परियोजना का लाभ केवल पटना नगर निगम तक सीमित नहीं रहेगा. इसके तहत पटना क्लस्टर के कुल 13 नगर निकायों के ठोस कचरे का एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा. इनमें पटना नगर निगम के अलावा दानापुर निजामत, फतुहा, खगौल, फुलवारीशरीफ, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, संपतचक, मनेर, नौबतपुर, पुनपुन और खुसरूपुर शामिल हैं.
"इन सभी शहरी निकायों से निकलने वाले कचरे को निर्धारित व्यवस्था के तहत रामचक बैरिया लाया जाएगा. यहां कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर प्रसंस्करण और ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा."- नीतीश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री, बिहार सरकार
अंतिम निस्तारण की चुनौती
अभी अलग-अलग नगर निकायों के सामने कचरे के संग्रहण, परिवहन और उसके अंतिम निस्तारण की चुनौती रहती है. आबादी और शहरीकरण बढ़ने के साथ रोजाना निकलने वाले कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है. ऐसे में हर नगर निकाय के लिए अपने स्तर पर आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना आर्थिक और तकनीकी रूप से आसान नहीं होता.
रामचक बैरिया में एकीकृत प्लांट विकसित होने से आसपास के शहरों को साझा व्यवस्था का लाभ मिलेगा. इससे कचरे के निस्तारण के लिए अलग-अलग स्थानों पर निर्भरता कम होगी और एक बड़े केंद्र पर वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा.
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल पटना शहर के कचरे का समाधान करना नहीं है, बल्कि आसपास के शहरी क्षेत्रों को भी इस व्यवस्था से जोड़ना है. उन्होंने बताया कि 13 नगर निकायों के कचरे को एक जगह लाकर उसका बेहतर प्रबंधन किया जाएगा.
यह व्यवस्था आने वाले समय में दूसरे शहरी निकायों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है. बिहार में शहरीकरण की गति बढ़ रही है और शहरों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी जरूरत बनता जा रहा है. ऐसे में साझा प्रसंस्करण केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
ढाई साल में तैयार करने का लक्ष्य
रामचक बैरिया में प्रस्तावित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को लेकर निर्माण की समय सीमा भी सामने आई है. मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस यूनिट को लगभग ढाई वर्ष के भीतर तैयार करने का लक्ष्य है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास के बाद परियोजना से जुड़ा काम शीघ्र शुरू करने की तैयारी है.
इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं. परियोजना के निर्माण के साथ पुराने कचरे के निष्पादन और जमीन खाली कराने का काम भी जारी रहेगा, ताकि संयंत्र के संचालन के लिए जरूरी आधारभूत व्यवस्था समय पर तैयार हो सके.
पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन के व्यापक लक्ष्य
मंत्री ने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं केवल एक शहर की समस्या का समाधान नहीं करतीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन के व्यापक लक्ष्य से भी जुड़ी होती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन पर विशेष जोर दिया है.
भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. रामचक बैरिया की परियोजना भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसमें कचरे को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर है.
प्रदूषण होगा कम
नीतीश मिश्रा ने कहा कि एनर्जी के क्षेत्र में काम करते समय केवल बिजली उत्पादन को ही एकमात्र लक्ष्य नहीं माना जा सकता. इसके साथ पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था विकसित करना भी जरूरी है. सरकार ऐसी व्यवस्था की दिशा में काम कर रही है, जिसमें कचरे का बेहतर प्रबंधन हो, उससे ऊर्जा और दूसरे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएं तथा प्रदूषण को कम किया जा सके.
उन्होंने बताया कि परियोजना के दूसरे कंपोनेंट से जुड़े कार्यों के लिए भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. प्रधानमंत्री के शिलान्यास के बाद वहां जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है.
खाली जमीन का दूसरे विकास कार्यों में होगा इस्तेमाल
रामचक बैरिया में वर्षों से जमा कचरे के निष्पादन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बड़े भूभाग को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया जा सकेगा. फिलहाल करीब 84 एकड़ में फैला डंपिंग यार्ड शहर की जमीन के बड़े हिस्से का इस्तेमाल कचरा जमा करने में कर रहा है.
पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन होने के बाद इस जमीन का दूसरे विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा. मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पहले जिस जमीन पर कचरे का अंबार लगा रहता था, आने वाले समय में उसका सदुपयोग किया जा सकेगा.
पटना एयरपोर्ट के पास बर्ड हिट की आशंका होगी कम
उन्होंने बताया की इसका एक महत्वपूर्ण पहलू पटना एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की आवाजाही और बर्ड हिट की आशंका से भी जुड़ा है. हवाई अड्डे के आसपास खुले में जमा कचरा पक्षियों को आकर्षित करता है. कचरे के आसपास पक्षियों की मौजूदगी बढ़ने से विमानों के सुरक्षित परिचालन के लिए भी चिंता पैदा होती है.
ऐसे में शहर में कचरे को खुले स्थानों पर लंबे समय तक जमा रखने की व्यवस्था कम करना जरूरी है. यदि कचरे का तेजी से प्रसंस्करण होने लगेगा तो डंपिंग स्थलों पर कचरे का अंबार घटेगा. इससे पक्षियों के आकर्षित होने की आशंका कम करने में भी मदद मिल सकती है.
गर्दनीबाग डंपिंग यार्ड से हटेगा कचरे का दबाव
गर्दनीबाग डंपिंग यार्ड में कचरे का दबाव कम होने से आसपास के इलाकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. कचरा लंबे समय तक जमा रहने से दुर्गंध, गंदगी और दूसरे पर्यावरणीय प्रभाव सामने आते हैं. बरसात के मौसम में कचरे से निकलने वाला गंदा पानी भी आसपास की स्वच्छता के लिए चुनौती बन सकता है.
यदि रामचक बैरिया में कचरे के संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण तक की व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित होती है तो शहर के भीतर ऐसे अस्थायी डंपिंग स्थलों पर निर्भरता घटेगी. इससे जमीन को खाली कर दूसरे नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा.
पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सराहनीय कदम
पर्यावरणविद् मृत्युंजय मानी ने रामचक बैरिया में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने की पहल को सराहनीय कदम बताया है. उनका कहना है कि इस यूनिट के शुरू होने से रामचक बैरिया के आसपास ही नहीं, बल्कि पटना के दूसरे इलाकों को भी फायदा मिल सकता है.
"खासकर बस स्टैंड के पास से गुजरने वाले लोगों को कचरे की दुर्गंध से राहत मिलने की उम्मीद है. लंबे समय तक जमा कचरे के कारण आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है. वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निष्पादन होने पर कचरा जनित बीमारियों का खतरा कम करने में भी मदद मिल सकती है."- मृत्युंजय मानी, पर्यावरणविद्
मृत्युंजय मानी ने कहा कि कचरे का बेहतर प्रबंधन शहरी पर्यावरण और जनस्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है. कचरे को खुले में जमा रखने से दुर्गंध, गंदगी और संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में केवल कचरा उठाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन भी जरूरी है.
"रामचक बैरिया में प्रस्तावित परियोजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हो सकती है. इसके साथ गर्दनीबाग डंपिंग यार्ड में कचरे का दबाव कम होने से वहां की जमीन भी खाली होगी. पटना जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में ऐसी जमीन का दूसरे उपयोग के लिए उपलब्ध होना भी बड़ी उपलब्धि होगी."- मृत्युंजय मानी, पर्यावरणविद्
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